台南交通助理員恢復執法 明起鎖定3項高風險違停取締

南市警局聘用的交通助理員，除了平日協助交通疏導與交安宣導工作，將從1月2日起恢復對3項高風險違停車輛的執法取締。（南市警局提供）

台南市府警察局為回應市議會對交通助理員勤務方式及角色定位之關切，已就交通助理員勤務內容完成全面性檢討，並從2026年1月2日起，針對併排停車、路口10公尺內違規停車及人行道違規停車等3項高風險違規停車行為恢復稽查取締。

南市警察局表示，先前因市議會開議期間，為審慎回應議會監督意旨，暫緩交通助理員執行交通違規停車稽查，經該局重新檢討其勤務工作定位，明確交通助理員居於「協助、服務、預防」之輔助角色，並聚焦於對交通安全影響程度較高的違規停車項目，以兼顧交通秩序維護與社會觀感。

配合勤務調整方向，市警局說已妥適規劃交通助理員勤務時數的配置，除每日執行交通違停舉發外，並持續協助辦理通學步道疏導、交通疏導、交通安全宣導及其他輔助性勤務；同時召回交通助理員辦理教育訓練，確保勤務執行一致性及法規認知正確。

南市警局交通大隊強調，後續將依議會監督意旨，並兼顧民意反映與實務運作情形，持續滾動式檢討交通助理員勤務執行情形，視執行成效適時調整相關作為，以確保勤務運作符合民意期待，並兼顧交通安全整體效益。

交警大隊說，市府原本聘任18位交通助理員，後來有2人離職，目前有16位配置在原台南市區的6個警分局執勤，每個警分局平均有2至3位交通助理員協勤及執法。

