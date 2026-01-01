華航集團子公司員工疑遭打壓輕生 桃市府：公司已組調查小組

華航集團發生1名子公司員工輕生亡爭議。（資料照，華航提供）

華航集團去年11月間1名子公司員工，輕生死亡，桃園市產業總工會指控該員工疑與母公司員工於工作中發生衝突，遭到打壓才釀悲劇；對此，桃園市政府勞動局表示，該子公司已組成不法侵害調查小組，預計月底可完成調查。

桃市府勞動局指出，不法侵害調查小組成員包括律師、心理師等外部成員與內部稽核主任共3人，目前已完成10多位相關人員訪談，進入審議程序，預計月底可完成調查；該公司另表示去年12月間已給付遺屬慰問金30萬元，後續並將持續連繫與關懷。

桃產總表示，去年10月間，長榮航空公司發生孫姓空服員因為制度性妨礙請病假，導致身亡的事件，推動了後續勞工請假規則與職安法的修法，豈料去年11月間就爆發華航集團子公司員工因與母公司員工在工作中發生衝突，致該名員工遭受打壓，而輕生身亡。

桃產總為此發表三點呼籲，第1，於航空業頻頻爆發不法侵害與霸凌事件，政府應比照中華電信，推動航空業員工實施3天有薪身心調適假，並從華航集團作起；第2，針對本案，桃產總呼籲相關單位務必公正、公開地將調查結果告知受害者家屬、工會組織，切勿再蹈其他案件中調查報告結束仍引發爭議的覆轍；第3，華航集團針對本案，應就集團內不同公司勞動者工作場域中發生衝突之狀況，研擬不法侵害與霸凌的防治措施，並邀請各工會組織共同參與。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

