為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    華航集團子公司員工疑遭打壓輕生 桃市府：公司已組調查小組

    2026/01/01 15:09 記者周敏鴻／桃園報導
    華航集團發生1名子公司員工輕生亡爭議。（資料照，華航提供）

    華航集團發生1名子公司員工輕生亡爭議。（資料照，華航提供）

    華航集團去年11月間1名子公司員工，輕生死亡，桃園市產業總工會指控該員工疑與母公司員工於工作中發生衝突，遭到打壓才釀悲劇；對此，桃園市政府勞動局表示，該子公司已組成不法侵害調查小組，預計月底可完成調查。

    桃市府勞動局指出，不法侵害調查小組成員包括律師、心理師等外部成員與內部稽核主任共3人，目前已完成10多位相關人員訪談，進入審議程序，預計月底可完成調查；該公司另表示去年12月間已給付遺屬慰問金30萬元，後續並將持續連繫與關懷。

    桃產總表示，去年10月間，長榮航空公司發生孫姓空服員因為制度性妨礙請病假，導致身亡的事件，推動了後續勞工請假規則與職安法的修法，豈料去年11月間就爆發華航集團子公司員工因與母公司員工在工作中發生衝突，致該名員工遭受打壓，而輕生身亡。

    桃產總為此發表三點呼籲，第1，於航空業頻頻爆發不法侵害與霸凌事件，政府應比照中華電信，推動航空業員工實施3天有薪身心調適假，並從華航集團作起；第2，針對本案，桃產總呼籲相關單位務必公正、公開地將調查結果告知受害者家屬、工會組織，切勿再蹈其他案件中調查報告結束仍引發爭議的覆轍；第3，華航集團針對本案，應就集團內不同公司勞動者工作場域中發生衝突之狀況，研擬不法侵害與霸凌的防治措施，並邀請各工會組織共同參與。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播