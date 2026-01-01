新北捷3線運量提升 2025年運量突破3000萬人次大關創新高

吳國濟表示，為紓解跨年尖峰人潮，新北捷也將安坑輕軌3列正在淡海機廠進行相容性驗證的列車在最尖峰時刻投入疏運任務，成功提升運能。（新北捷運公司提供）

新北市內現有捷運環狀線、淡海與安坑輕軌3條軌道建設營運中，新北大眾捷運公司今（1）日公布去年度運量統計，統計至昨（31）日跨年夜收班為止，2025年總運量達到3009萬人次，為新北捷歷史新高，相較於2024年全年2135萬人次，整體成長40多%。新北捷總經理吳國濟說，年末最後幾天有東北季風、降雨影響，但通勤基本盤穩固，還有跨年剛性需求，淡海輕軌單日運量仍達到歷史次高的3.6萬人次。

環狀線2025年受到0403花蓮地震影響導致路線損毀，曾一度全線停駛，歷經修復、班距改善，新北捷指出，環狀線運量呈現V型反轉，全年服務人次達2204萬人次，推動新北捷整體成長；環狀線在跨年夜發揮轉成效益，單日疏運9萬人次。

淡海輕軌因淡北生活圈逐漸成形，帶動運量提升，新北捷表示，淡海輕軌全年服務人次達601萬人次；另外，新北市跨河煙火在淡水、八里區舉行，讓淡海輕軌單日運量衝到歷史次高的3.6萬人次，顯示淡海新市鎮生活圈成形及觀光活動的吸引力。

至於安坑輕軌，新北捷今年推出鎖定通勤族群的「小資卡」，新北捷說，在小資卡加持下，安坑輕軌全年運量站穩203萬人次，在跨年夜單日運量達8000人次。

吳國濟表示，為紓解跨年尖峰人潮，新北捷也將安坑輕軌3列正在淡海機廠進行相容性驗證的列車在最尖峰時刻投入疏運任務，成功提升運能，讓更多旅客在風雨中也能順利返家；突破3000萬人次大關是新北捷重要里程碑，新一年將持續改善班距、提升服務品質、推出多元行銷活動，吸引民眾多加利用大眾運輸。

吳國濟表示，為紓解跨年尖峰人潮，新北捷也將安坑輕軌3列正在淡海機廠進行相容性驗證的列車在最尖峰時刻投入疏運任務，成功提升運能。（新北捷運公司提供）

