    生活

    不可思議！成大校園驚現黃山雀 鳥友分析2種可能原因

    2026/01/01 13:44 記者蔡文居／台南報導
    黃山雀最大特徵就是頭上頂著黑色羽冠，有個可愛的龐克頭，十分特別。（鳥友王聰曦提供）

    黃山雀最大特徵就是頭上頂著黑色羽冠，有個可愛的龐克頭，十分特別。（鳥友王聰曦提供）

    被列為珍貴稀有的保育類野鳥黃山雀，為台灣特有種，主要棲息於中高海拔山區，由於族群稀少，即使在山區也難得一見，日前卻出現在成大校園，讓鳥友直呼不可思議，懷疑可能是因寒冬而降遷到平地來；另一原因則很悲慘，可能是遭為人獵捕，從籠中脫逃出來的。

    福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷表示，黃山雀族群數量相對稀少，常出現在中高海拔的森林中，以昆蟲、果實為食。牠最大特徵就是有個可愛的龐克頭，頭上頂著黑色羽冠，十分特別。

    這隻黃山雀於4、5天前，出現在成大自強校區，被一位陳姓民眾發現。消息傳出，這幾天吸引不少鳥友前往朝聖、拍照，一直到今天還在成大校園，很多沒看過黃山雀的晨運民眾也好奇爭相一睹牠的廬山真面目。鳥友王聰曦先前雖然曾在大雪山等山區拍過黃山雀，但可以在平地可以看見，覺得很特別，所以今天又去了一趟。

    黃蜀婷表示，一些原本棲息在中高海拔的野鳥，在寒冬時節常會降遷到低海拔地區避寒、覓食。這隻黃山雀有可能從高山遷徙下來，但跑來市中心的成大校園則是太不可思議了，鳥友也都訝異不已，大家議論紛紛，覺得難以想像，「怎麼會跑來成大？」。

    她說，另外，黃山雀鳴聲輕快、悅耳且多變，過去經常成為非法獵捕的對象，因此也有可能是從籠出逃脫出來的。呼籲沒有買賣，就沒有傷害，大家不要飼養野生鳥類。她真心希望這隻黃山雀不是獵捕而逸出的，後續也會持續關注其動向。

    這隻黃山雀出現在成大校園覓食，讓鳥友直呼不可思議。（鳥友王聰曦提供）

    這隻黃山雀出現在成大校園覓食，讓鳥友直呼不可思議。（鳥友王聰曦提供）

    黃山雀鳴聲輕快、悅耳，過去經常成為非法獵捕的對象。（鄭姓鳥友提供）

    黃山雀鳴聲輕快、悅耳，過去經常成為非法獵捕的對象。（鄭姓鳥友提供）

    黃山雀族群數量相對稀少，常出現在中高海拔森林，並不易見。（鳥友楊子誼提供）

    黃山雀族群數量相對稀少，常出現在中高海拔森林，並不易見。（鳥友楊子誼提供）

    圖
    圖
