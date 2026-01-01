為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆和平島地質公園四季旅行票 深度體驗海洋魅力

    2026/01/01 12:56 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆和平島地質公園可以玩SUP划槳。（和平島地質公園提供）

    2026年是「基隆大航海400年」的重要歷史時刻，基隆和平島地質公園推出「2026四季旅行票」，以「一年四次、四季入島」，旅客可以展開一段橫跨春、夏、秋、冬的島嶼旅程。即日起至1月18日限時推出限定版早鳥優惠，單人票只要249元，雙人同行只要400元，讓更多民眾以親民價格，一年四季都可深度體驗和平島的自然、人文與海洋魅力。

    四季旅行票一次可以4次入園並包含秘境深度環境解說、海洋獨木舟或SUP體驗、基隆水路港灣觀光船，還有多家在地店家的專屬優惠。其中最受歡迎的「秘境深度環境解說」，是和平島依季節限定開放阿拉寶灣的人氣行程，每天限量300人，常常一開放就額滿。凡購買四季旅行票旅客，活動期間可免線上搶票，直接現場參與秘境深度環境解說。

    和平島的春天海岸綠藻鋪滿岩岸，整片海岸變成天然草原，是網美指定的拍照點；夏天海泳、SUP、獨木舟都可玩完；秋天，走進世界級秘境「阿拉寶灣」，只在特定時間開放，時間一過就關閉；冬天在觀浪點看浪把海打成一片白色，在和平島的冬天可看得到。

    四季旅行票推出限定版早鳥優惠，總價值1510元即日起至18日單人優惠價299元，雙人同行優惠價400元，1月18日後恢復單人299元，18日起開放現場取票，票券使用期限至今年底，旅程安排更具彈性，用1整年時間來島嶼體驗。

    基隆和平島地質公園可以划獨木舟。（和平島地質公園提供）

    基隆和平島公園秘境深度環境解說，是最夯的人氣行程。（和平島地質公園提供）

    基隆和平島地質公園海蝕地形讓人稱奇。（和平島地質公園提供）

