找回被遺忘的歷史！褒忠公所將閒置空間轉為「虎尾壠故事館」

褒忠公所透過民代協助，獲縣府補助245萬元將閒置的潮厝活動中心，活化為「虎尾壠故事館」。（記者李文德攝）

雲林虎尾、土庫、褒忠等一帶曾是中部平埔族巴布薩族棲身處，稱為虎尾壠社（或譯虎尾壟社），其中褒忠潮厝地區更曾是虎尾壠人與荷蘭人反抗對戰地點，具歷史意義。鄉公所透過縣議員林文彬協助，獲縣府約254萬元補助，將舊活動中心翻修為「虎尾壠故事館」，設有文物展覽館、射箭體驗場，預計今年3月完工，盼讓民眾更加了解屬於雲林的歷史。

林文彬指出，虎尾壠社大約分布在現在虎尾、土庫、元長、褒忠及元長等鄉鎮，該地區當時物產富饒，鹿群遍野，具調查資料顯示當時居民約3500人，擁有超過2200間房屋與穀倉，當時除了種植旱稻、小米（黍）、大麥之外，獵鹿更是主要經濟來源。

請繼續往下閱讀...

林文彬表示，由於當地資源豐富，加上虎尾壠擅長製鹿皮等工藝，吸引荷蘭東印度公司為控制資源，在潮厝一帶進行征討引起族人反彈，如1637年虎尾壠人襲擊持荷蘭許可證的漢人獵戶，荷軍進攻並焚毀大量房屋與穀倉，隔年荷軍再次進攻並俘虜長老，迫使族人不再阻攔漢人獵鹿，且無法獨佔獵場，直至1642年虎尾壠社正式簽約歸順，後來族人不得不漢化或分批遷移，宣告虎尾壠社黃金時代結束。

褒忠鄉長陳建名表示，為喚醒民眾對當地歷史文化了解，透過林文彬向縣府爭取250萬元左右的經費，針對已閒置多年，約60坪的潮厝社區活動中心活化為「虎尾壠故事館」，主要分為室內展覽體驗與室外體驗區，室內有文物展覽、多媒體及體驗工作坊，未來除有文物展示外，更可以讓民眾體驗削箭竹、組裝箭簇等工藝 。

陳建名表示，室外部分除有梅花鹿鏤空鋼雕、虎尾壠人鋼雕形象外，還有射箭體驗場、木造瞭望台，將結合室內的弓箭製作體驗，重現虎尾壠人狩獵文化，目前工程已進入最後階段，預計今年3月將完工，期盼屆時啟用可成為褒忠鄉探索「前世今生」的重要文化據點。

褒忠公所透過民代協助，獲縣府補助245萬元將閒置的潮厝活動中心，活化為「虎尾壠故事館」。（記者李文德攝）

褒忠公所透過縣議員林文彬協助，獲縣府補助245萬元將閒置的潮厝活動中心，活化為「虎尾壠故事館」。（記者李文德攝）

褒忠公所透過民代協助，獲縣府補助245萬元將閒置的潮厝活動中心，活化為「虎尾壠故事館」。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法