為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆和平島推「四季旅行票」 即日起到1/18享早鳥優惠

    2026/01/01 13:38 記者俞肇福／基隆報導
    基隆和平島地質公園推出「2○26四季旅行票」，以「一年4次、4季入島」為主題，邀請旅客展開橫跨春、夏、秋、冬的島嶼旅程。圖為和平島地質公園內春天綠石蓴生長後，彷彿為地面鋪上綠色地毯。（圖為基隆市和平島地質公園提供）

    基隆和平島地質公園推出「2○26四季旅行票」，以「一年4次、4季入島」為主題，邀請旅客展開橫跨春、夏、秋、冬的島嶼旅程。圖為和平島地質公園內春天綠石蓴生長後，彷彿為地面鋪上綠色地毯。（圖為基隆市和平島地質公園提供）

    基隆和平島地質公園推出「2○26四季旅行票」，以「一年4次、4季入島」為主題，邀請旅客展開橫跨春、夏、秋、冬的島嶼旅程。今天（1日）起至18日限時推出早鳥優惠，單人票只要249元，2人同行票只要4○○元，1月19日則回復299元。相關售票資訊請上和平島地質公園官網搜尋。

    四季旅行票一次打包4次入園、秘境深度環境解說、海洋獨木舟或SUP體驗、基隆水路港灣觀光船，還有多家在地店家的專屬優惠。其中最受歡迎的「秘境深度環境解說」，是和平島依季節限定開放阿拉寶灣的人氣行程，每天限量3○○人，平常得先在線上卡位，常常一開放就額滿。凡是購買四季旅行票旅客，活動期間可免線上搶票，直接現場參與秘境深度環境解說。

    「2○26四季旅行票」售價299元，含和平島地質公園入園4次、獨木舟/SUP體驗抵用券、秘境深度環境解說1次、基隆港內港觀光電子船票5○元抵用券、店家5○元抵用券、小島製皂3○元抵用券，總價值151○元。「2○26四季旅行票」使用期限至12月31日，讓旅程安排更具彈性。

    基隆和平島地質公園推出「2○26四季旅行票」，以「一年4次、4季入島」為主題，邀請旅客展開橫跨春、夏、秋、冬的島嶼旅程。圖為和平島地質公園秋色美景。（圖為基隆市和平島地質公園提供）

    基隆和平島地質公園推出「2○26四季旅行票」，以「一年4次、4季入島」為主題，邀請旅客展開橫跨春、夏、秋、冬的島嶼旅程。圖為和平島地質公園秋色美景。（圖為基隆市和平島地質公園提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播