基隆和平島推「四季旅行票」 即日起到1/18享早鳥優惠

基隆和平島地質公園推出「2○26四季旅行票」，以「一年4次、4季入島」為主題，邀請旅客展開橫跨春、夏、秋、冬的島嶼旅程。圖為和平島地質公園內春天綠石蓴生長後，彷彿為地面鋪上綠色地毯。（圖為基隆市和平島地質公園提供）

基隆和平島地質公園推出「2○26四季旅行票」，以「一年4次、4季入島」為主題，邀請旅客展開橫跨春、夏、秋、冬的島嶼旅程。今天（1日）起至18日限時推出早鳥優惠，單人票只要249元，2人同行票只要4○○元，1月19日則回復299元。相關售票資訊請上和平島地質公園官網搜尋。

四季旅行票一次打包4次入園、秘境深度環境解說、海洋獨木舟或SUP體驗、基隆水路港灣觀光船，還有多家在地店家的專屬優惠。其中最受歡迎的「秘境深度環境解說」，是和平島依季節限定開放阿拉寶灣的人氣行程，每天限量3○○人，平常得先在線上卡位，常常一開放就額滿。凡是購買四季旅行票旅客，活動期間可免線上搶票，直接現場參與秘境深度環境解說。

「2○26四季旅行票」售價299元，含和平島地質公園入園4次、獨木舟/SUP體驗抵用券、秘境深度環境解說1次、基隆港內港觀光電子船票5○元抵用券、店家5○元抵用券、小島製皂3○元抵用券，總價值151○元。「2○26四季旅行票」使用期限至12月31日，讓旅程安排更具彈性。

基隆和平島地質公園推出「2○26四季旅行票」，以「一年4次、4季入島」為主題，邀請旅客展開橫跨春、夏、秋、冬的島嶼旅程。圖為和平島地質公園秋色美景。（圖為基隆市和平島地質公園提供）

