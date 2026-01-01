為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南水道博物館百年羅漢松 再生成為共享長凳

    2026/01/01 13:49 記者劉婉君／台南報導
    台南山上花園水道博物館1棵百年羅漢松在去年7月丹娜絲颱風時被強風吹倒。（台南山上花園水道博物館提供）

    台南山上花園水道博物館1棵百年羅漢松，去年因颱風來襲遭強風吹倒，經匠師取材打造，在新的1年以新的樣貌回歸，成為共享長凳，延續園區百年記憶。

    館方表示，1912年日人闢建台南水道時，在園區主建築前同步栽種一批羅漢松，是見證水道運作及轉型為博物館的見證之一，也是園區珍貴的自然資產。但去年7月丹娜絲颱風侵台期間，其中1株百年羅漢松應聲倒地，雖由專家極力搶救，仍回天乏術，只能忍痛移除，去年底由台南家具產業博物館與永興家具團隊打造成為長凳，整張長凳完全沒有使用鐵釘，展現精美的榫卯工藝，也讓生命得以另一種形式延續下去。

    永興家具協理江淑珠指出，羅漢松在風水文化中象徵長壽、守財與吉祥，源自其頑強的生命力與蒼勁姿態，但因可用大徑木極為稀少，幾乎不曾被用於家具製作，這也是團隊首次嘗試羅漢松材。羅漢松油脂適中、木質細膩，年輪極為緻密，極適合表現空間的藝術感，但也因內應力強，加上此次使用的是原木進廠，含水率高，如何在乾燥與回潮之間取得平衡，避免日後開裂與變形，是製作中最艱鉅的技術關卡。

    匠師為確保長凳結構穩定耐用，在製作時避開容易開裂的髓心部位，以精湛的木作工藝，讓百年羅漢松以嶄新姿態回歸，提供園區遊客停留休息，留下回憶。

    被強風吹倒的百年羅漢松，由匠師打造成為共享長凳，以新樣貌回歸園區。（記者劉婉君攝）

    1912年台南水道興建時，同步種下一批羅漢松。（台南山上花園水道博物館提供）

