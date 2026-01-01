為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化人注意！2026新年新制「這些補助」今天起就能用

    2026/01/01 12:37 記者張聰秋／彰化報導
    今天2026新年新制上路，彰化縣政府結合中央政策做成圖表，讓民眾更清楚了解自身的權益。（縣府提供）

    今天2026新年新制上路，彰化縣政府結合中央政策做成圖表，讓民眾更清楚了解自身的權益。（縣府提供）

    新年新希望！彰化縣政府今天整理出中央與地方各自推出的2026年新年新制懶人包，從生育補助、孕產照護、長者健康到身障友善措施一次到位，不少政策今天起就能用，縣府也提醒民眾把握自身權益，該申請的別錯過。

    在生育政策上，縣府持續加碼。從今天出生的元旦寶寶，生育補助第一胎3萬元、第二胎5萬元、第三胎以上直接給8萬元，盼用實質補助減輕年輕家庭負擔。同時推出「好孕卡」，孕婦每完成一次產檢，就能拿到500元電子票證補助，最多可領14次，協助準媽媽安心完成產前照護。

    健康照護方面，長者福利也同步升級。自1月20日起，設籍彰化滿1年的65歲以上長者，或55歲以上原住民，若是低收入或中低收入戶，可免費接種兩劑帶狀疱疹疫苗；一般長者自付6000元，就能完成兩劑接種，和市價相比省下一大筆。

    交通友善措施也有新亮點。今天起，持有效身心障礙停車證，在彰化縣路邊收費停車格停車，每天第1次可累計4小時免費，打造無障礙友善交通環境。

    除了縣府新制，中央新政策也有，包含最低工資調升為月薪2萬9500元、時薪196元，育嬰留職停薪與家庭照顧假更有彈性，病假保障也再強化。低收入戶與中低收入戶的生活補助同樣加碼，縣府貼心做成電子圖卡，讓民眾更加清楚自身權益。

    彰化縣生育補助加碼及補助產檢的「好孕卡」社福新制，今天就能開始申請使用。（記者張聰秋攝）

    彰化縣生育補助加碼及補助產檢的「好孕卡」社福新制，今天就能開始申請使用。（記者張聰秋攝）

    彰化縣補助65歲以上長者自費6000元，接種兩劑俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹疫苗，希望長者遠離「皮蛇」纏身。（記者張聰秋攝）

    彰化縣補助65歲以上長者自費6000元，接種兩劑俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹疫苗，希望長者遠離「皮蛇」纏身。（記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播