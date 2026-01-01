宜蘭坤門安居社宅 投入智慧工地降揚塵

宜蘭市坤門安居社宅投入智慧工地，透過智慧連動灑水系統，即時有效抑制施工揚塵。（宜蘭縣環保局提供）

宜蘭市坤門安居社會住宅，將興建4棟地上13層、地下3層建築，預計2029年完工後，可提供417戶社宅，去年12月開工，目前配合宜蘭縣環保局投入智慧工地行列，透過智慧連動灑水系統，即時有效抑制施工揚塵，降低周邊空氣污染。

國家住宅及都市更新中心在宜蘭規劃3處社會住宅，包括已開工的「羅東倉前安居」、「宜蘭市坤門安居社會住宅」，以及正進行先期規劃的「宜蘭市大福好室社會住宅」。

請繼續往下閱讀...

其中坤門安居社宅由豐譽營造承接，開工後配合政府推動營建工程科技化管理，目前已加入智慧工地，結合物聯網技術與空氣品質感測器，當感測器感知空氣中懸浮微粒或細懸浮微粒達到預警值時，又會立即連動噴霧灑水設備。

宜蘭縣環保局表示，智慧工地可針對裸露面或車輛行駛區域進行灑水保濕，在粉塵產生初期即有效抑制，防止擴散至鄰近區域，相較傳統人工防制模式，智慧偵測僅在必要時灑水，能有效節約水資源，亦可減少人工派遣需求，降低營建污染防制成本。

宜縣環保局長許嘉琦說，除坤門社宅投入智慧工地外，台水蘇澳廠營建工地、三得電子廠房新建工程，以及陽明交通大學附設醫院二期醫療大樓與職務宿舍等，也已建置智慧連動灑水系統，只要感測粉塵濃度達到預警值，就會立即開啟水幕防護，確保工地周邊空氣保持清新。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法