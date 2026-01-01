公部門見習助大專生探索職涯 女學生故宮展創新行銷力

劉俐廷帶著自己設計的毛根花參與見習歷程分享競賽。（教育部提供）

教育部青年署所推動之「大專生公部門見習計畫」行之有年，促進大專生探索職涯，去年更結合107個公務機關提供750人次見習機會，如台藝大學生劉俐廷透過在故宮博物院的見習，深入認識博物館推廣工作的整套流程，也藉由單一主題活動的創新設計，從中獲得肯定，也讓自己對未來投入相關工作更有信心。

台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所學生劉俐廷，於故宮博物院展示服務處進行為期2個月的見習，具藝術管理與文化政策背景的她表示，自己長期關注博物館觀眾經驗與教育推廣議題，期望透過實際投入文化行政機關，深入了解公部門文化推廣的運作模式，並探索未來職涯方向。

劉俐廷提到，透過見習實際參與多項文化推廣及民眾互動活動，從前端服務到活動規劃，全面接觸博物館推廣工作的各個面向。其中，在「毛根插花工作坊」活動中，她更結合展覽主題設計互動式心理測驗，引導青年民眾以輕鬆、低門檻的方式認識傳統文化，成功拉近博物館與青年族群之間的距離，展現創新且貼近年輕世代的文化推廣手法。

劉俐廷指出，透過此次見習深刻體會到，文化推廣不僅是單向的知識傳遞，更需要透過互動設計與對話機制，讓觀眾成為文化參與的主體。這段見習經驗不僅協助她更清楚自身職涯方向，也增強她未來投入文化推廣與公共服務領域的信心。

教育部青年發展署為提供大專生在學期間進入中央政府機關見習機會，自95年起推動「大專生公部門見習計畫」，迄今已推動20年培育上萬名學生在政府行政機關職場體驗，115年計畫將分為學期中（4至5月）及暑假（7至8月）兩梯次，有興趣的大專生可透過教育部青年發展署「RICH職場體驗網」或教育部青年發展署官網了解。

