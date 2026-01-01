為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    紫南宮土地公加持金戒！「強運姐」再獲現金6000元

    2026/01/01 11:57 記者劉濱銓／南投報導
    竹山紫南宮元旦發錢母，來自台中的「強運姐」劉姓女信眾（右），戴著龍年獲得土地公加持金戒，幸運抽中6000元，廟方主委莊秋安（左）親自頒贈致意。（記者劉濱銓攝）

    竹山紫南宮元旦發錢母，來自台中的「強運姐」劉姓女信眾（右），戴著龍年獲得土地公加持金戒，幸運抽中6000元，廟方主委莊秋安（左）親自頒贈致意。（記者劉濱銓攝）

    南投縣竹山紫南宮元旦發放馬年錢母，吸引超過10萬人排隊，今年前5000名還能獲得內含金戒、現金的金蛋，就有來自台中的「強運姐」，戴著龍年獲得土地公加持金戒，幸運抽中現金6000元，直呼是意外驚喜。

    紫南宮元旦發放馬年招財錢母，排隊都能拿到銀色錢母紀念幣，另外，排隊前5000名還可獲金蛋，今年獎品包括金戒指15個、6000元現金20包、典藏套幣1200份、福氣項鍊300條、金銀錢母1000組，以及馬年金色錢母2465個，總計獎品5000份。

    今有來自桃園的黃姓信眾，幸運獲得1錢金戒指，他說來排錢母已有7年，此次排隊2天，拿到的錢母號碼牌為449號，最後能抽中金戒真的超級高興。

    另有來自台中的劉姓女信眾，排領錢母資歷已10餘年，龍年發錢母時幸運獲得金戒指，今戴著土地公加持金戒排隊，原想拿到馬年錢母套幣，最終幸運抽中6000元，非常感謝土地公保佑。

    紫南宮主委莊秋安表示，目前金價1錢將近1萬7000元，不過紫南宮的金戒不是金錢可衡量，由於廟內土地公香火鼎盛，信眾都會捐獻金牌，廟方便把金牌打造成金戒，藉由土地公加持，將好運送給信眾，希望大家都能平安賺大錢。

    竹山紫南宮元旦發錢母，來自桃園的黃姓民眾（中）幸運獲得1錢金戒指。（記者劉濱銓攝）

    竹山紫南宮元旦發錢母，來自桃園的黃姓民眾（中）幸運獲得1錢金戒指。（記者劉濱銓攝）

    竹山紫南宮元旦發錢母，台中「強運姐」劉姓女信眾戴著土地公加持金戒，幸運抽中6000元。（記者劉濱銓攝）

    竹山紫南宮元旦發錢母，台中「強運姐」劉姓女信眾戴著土地公加持金戒，幸運抽中6000元。（記者劉濱銓攝）

