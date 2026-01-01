台中百年大廟潭水亭迎新紀元 首位女主委林玉鶴就任

潭水亭首位女主委林玉鶴（左）就任。（記者張軒哲攝）

台中市潭水亭觀音媽廟於2026年元旦舉行第12屆管理委員會就職典禮，廟方依循百年傳承的擲筊制度，經觀音媽聖示產生新任主委林玉鶴正式就任，締造建廟百年以來首位女性主委的紀錄。林玉鶴表示，當選主委固然欣喜，但更多的是責任與敬畏，這不只是一個頭銜，而是觀音媽所交付的使命，未來將戒慎恐懼、謙卑服務信眾。

潭水亭觀音媽廟管理委員會每4年改選一次，主委一職並非以人為推舉，而是由17位當選委員中自願報名，再經擲筊請示觀音媽決定，展現「信仰民主、神意共融」的核心精神。本屆擲筊結果由林玉鶴獲得聖示，不少信眾直呼是觀音媽慈悲智慧的最佳展現，也讓潭水亭在傳統中開創新局。

今日就職典禮，信徒代表、地方仕紳、各界貴賓及志工團隊齊聚一堂，場面莊嚴隆重。林玉鶴致詞時表示，主委不只是一個頭銜，而是在觀音媽慈悲指引下所交付的使命，感謝第11屆主委張煌棋，指出過去四年在其帶領下，潭水亭在廟務推動、文化傳承、公益服務及地方參與等面向成果豐碩，為百年大廟奠定穩固基礎，她將在此基礎上持續精進，讓潭水亭穩健向前。

潭水亭觀音媽廟文教組長吳孟芬表示，文化教育組成立以來已滿四年，期間積極推動文化教育館籌設，系統性整理並展示廟內珍貴古文物，讓百年歷史脈絡得以完整呈現；同時培訓專業導覽人員，正式啟動廟內導覽機制，讓信眾與遊客能更深入認識潭水亭的文化底蘊。

台中市民政局長吳世瑋（左）頒發證書給林玉鶴。（記者張軒哲攝）

