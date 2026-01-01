桃園「好孕專車」車資補助效期 今天起延長到產後1年

桃園市政府「好孕專車」的車資補助效期由產後7個月延長到產後1年。（桃園市政府提供）

桃園市政府「好孕專車」的車資補助效期，1月1日起由產後7個月延長到產後1年，預產期為1月1日以後的孕婦都適用；復興區好孕專車的使用範圍，也同步擴大，除產檢、生產就醫外，也將納入嬰幼兒預防保健、一般醫療就診需求等，以確保偏遠地區的家庭也能享有完整健康照護資源。

市府今年推動「婦幼友善政策5項優化措施」，除延長好孕專車補助、擴大復興區專車使用範圍外，還推出到宅坐月子服務、延續合作商家與藥局優惠、好孕專車兒童安全座椅服務等；其中「延續合作商家與藥局優惠」部分，將可讓「一生好運卡」的持卡人，持續享有合作商家、社區藥局優惠，盼讓婦幼照顧從孕期一路延伸到日常生活。

「到宅坐月子服務」已於去年12月18日起受理申請，只要設籍桃園市滿180天、懷孕滿4個月到產後1個月內的不利處境、多胞胎孕產婦，都能申請，最高補助為不利處境產婦120小時、雙胞胎產婦160小時、3胞胎200小時。

至於2月1日起與計程車隊合作推出的「好孕專車兒童安全座椅服務」，則可望提升幼童乘車安全，讓家長外出接送都能更安心，婦幼局長杜慈容說，服務對象除「一生好運卡」持卡人外，也擴大到育有6歲以下幼童、父母為桃園市民且持有桃園市民卡的家庭；民眾透過智慧市民卡App註冊市民尊榮會員，還可在同一平台完成叫車與安全座椅需求登記。

「好孕專車兒童安全座椅服務」將於2月1日起推出。（桃園市政府提供）

