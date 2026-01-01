為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    斥資4億提前完工！ 台9線馬太鞍鋼便橋元旦通車 永久橋宣布開工

    2026/01/01 11:38 記者花孟璟／花蓮報導
    馬太鞍溪鋼便橋通車，南北兩邊橋台都有燃放鞭炮、沖天炮慶祝通車。（記者花孟璟攝）

    台9線馬太鞍溪橋去年9月被堰塞湖潰流大水沖斷，耗資4億元興建的鋼便橋今天上午10時通車，交通部公路局長林福山到場視察表示，經驗豐富的施工團隊、公路局東分局、花蓮工務段的努力，讓鋼便橋不負鄉親期待今天通車，時程比總統去年要求的1月底提前1個月！

    台9線馬太鞍溪橋鋼便橋今天上午10點通車，9點半起因為開始移動護欄實施交通管制，一度讓車流大塞車，上午10點整鋼便橋南北兩端的居民、工程單位更準備長串鞭炮燃放，由於鋼便橋開放重車通行，還有施工車輛排隊通過，場面熱鬧。公路局指出，由於鋼便橋雙向2車道加上機車道，工區40公里，提醒遵守速限規定！

    公路局東區養護工程分局長林文雄指出，鋼便橋全長560公尺、橋寬12公尺，總經費4.3億元，去年10月18日開工，今天通車，鋼便橋設計在河心採弧形加高、加大跨徑，高架且加大跨距，面比原堤防高9公尺，框架式橋墩包覆鋼板可增加抵擋巨石衝撞力道，由於鋼便橋的通洪斷面仍有限，因此如發生大豪雨、上游水位上升就會辦理預警封閉。

    公路局長林福山在通車前抵達馬太鞍溪橋北側橋台視察，林福山說，鋼便橋去年總統要求1月底，在公路局東分局、花蓮工務段及施工團隊努力下，加倍1倍的人力日夜趕工，提前1個月完工，「從來沒有看過這麼高效率的施工團隊」！

    他說，馬太鞍鋼便橋由宜蘭南方澳大橋承包廠商施工，最關鍵的工程項目就是河床打設 H 型鋼樁，將工程同時開展多個工作斷面施工，出動螺旋鑽、氣動錘、水刀鑽機等交叉使用，真的十分感謝。

    林福山表示，永久橋已於前天決標，昨天開工，將由負責興建淡江大橋的工信工程承造，由於水利署剛完成新的馬太鞍溪治理計畫，因此永久橋高程將會比原橋台再抬高9公尺，有信心今年底將可如期完成「只要能提前一天，就會提前來完工」。

    至於原先的溪底便橋，公路局今天已開始進行拆除作業，預計1星期內完成清除，公路局花蓮工務段長陳麗華說，橋梁上下游600公尺區域將配合水利署展開清淤降挖，疏濬車輛會從溪底通行至馬太鞍溪北側砂石堆置區，避免汙染一般道路。

    第一批通過的大型重車由公路局車輛前導，通過新完成的馬太鞍溪鋼便橋。（記者花孟璟攝）

    公路局長林福山（右）感謝工程人員辛勞。（記者花孟璟攝）

    由於林業署在馬太鞍溪堰塞湖開始降挖，馬太鞍溪溪底便道今天起開始拆除，避免影響通洪。（記者花孟璟攝）

