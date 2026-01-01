為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北宜氣溫溜滑梯到明晚 強烈冷氣團「下探6度」地區曝

    2026/01/01 11:24 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週溫度預測。（氣象署提供）

    未來一週溫度預測。（氣象署提供）

    今天週四（1月1日）強烈大陸冷氣團報到，北部、宜蘭溫度一路溜滑梯到明晚。中央氣象署預報，今天北海岸及雙北山區局部大雨，北台灣白天轉濕冷，入夜後全台迅速降溫；週五晚至週六清晨最冷，宜蘭近山區下探6度。週五多地高山有機會降雪。週日（1月4日）白天短暫回溫，入夜又降溫，日夜溫差近10度。下週一（1月5日）大陸冷氣團報到。

    預報員劉沛滕表示，今天白天北台灣開始降溫，中南部及花東溫度舒適，但入夜後迅速降溫，提醒民眾做好保暖工作。桃園以北、宜蘭斷續降雨，基隆北海岸、大台北山區發布大雨特報，竹苗山區中部山區零星降雨，花東也有局部降雨機會，中南部、竹苗平地多雲到晴。

    未來一週溫度趨勢，劉沛滕指出，這波強烈大陸冷氣團最冷落在週五晚至週六晨，中部以北氣溫下探個位數，普遍是10至12度，部分地區8至10度，宜蘭近山區有機會下探6度。

    週日白天各地短暫回溫，各地可達20度以上，北部20至21度，中南部22、23度，但早晚受輻射冷卻影響較冷，各地約12至14度，日夜溫差近10度。下週一大陸冷氣團報到，影響至週三、週四，民眾要持續做好保暖工作。

    未來一週天氣狀況，劉沛滕表示，週五桃園以北、宜蘭局部短暫降雨，花東也有部分降雨，中部以北山區有零星降雨；週末兩天水氣少，僅基隆北海岸、東半部部分地區有雨，其他地區可見陽光；下週一大陸冷氣團影響，桃園以北、東半部局部降雨。

    劉沛滕提醒，週五至週日山區路面容易結冰濕滑；週五北台灣1500至2000以上高山，以及中部、東部3000公尺左右高山，有降雪機會。今天沿海有強陣風，海浪也高，基隆北海岸、東半部有長浪機會，請民眾盡量避免海邊活動。

    未來一週降雨預測。（氣象署提供）

    未來一週降雨預測。（氣象署提供）

