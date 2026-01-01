挺青年最高補助10萬元 竹市青年學生社團補助開跑

新竹市115年度「安心 Go Young」青年學生社團補助計畫自即日起受理申請。（市府提供）

新竹市115年度「安心 Go Young」青年學生社團補助計畫自即日起受理申請，針對新竹市高中職及大專院校學生社團與學生自治組織，提供總經費250萬元的活動與課程補助，每案最高補助10萬元，歡迎符合資格的青年學生社團踴躍申請。

市長高虹安表示，竹市擁有13所高中職與5所大專校院，匯聚青年創意與行動能量，孕育超過1000個充滿活力與創意的學生社團。市府持續推動「青年活力」施政策略，積極扶植青年自主學習與社團發展，自113年首度推出「安心 Go Young 青年學生社團發展補助計畫」以來，透過實質經費挹注，協助學生社團及學生自治組織減輕經費負擔，鼓勵青年自主提案、規劃與執行活動，從實作中累積課堂以外的寶貴經驗。

請繼續往下閱讀...

青發中心表示，計畫補助對象為新竹市公私立高中職及大專院校學生社團與學生自治組織，凡辦理或參加「人才培力」、「公開競技」、「公開展演」或「議題倡導」等相關活動或課程，皆可提出申請。補助額度依活動規模核定，單一社團每案最高補助2萬元，兩校聯合辦理最高補助5萬元，三校以上跨校合作活動最高可補助10萬元，鼓勵青年跨校交流、擴大影響力。

青發中心提醒，今年度補助申請時程，依活動辦理月份有所不同：活動在1月至2月辦理者，應於活動開始前20日提出申請；其餘月份活動，應於活動開始前40日提出。請備妥書面申請文件，親送或郵寄至青年學生社團補助專案辦公室（新竹市城北街68號）辦理。相關申請疑問歡迎加入青發中心LINE官方帳號「@youthhsinchu」洽詢，或撥打補助諮詢專線：0965-518957。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法