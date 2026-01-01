消費者敲碗聽到了！ 金門元旦起路邊停車可採「自動扣款」

金門縣路邊停車收費增加「自動扣款」功能。點選圖中的QR Code，即可陸續進入綁定，設定功能。（金門縣政府提供）

金門縣政府表示，元旦起路邊停車繳費方式增加「自動扣款」功能，消費者選擇信用卡等扣款方式提出申請，等收到綁定成功通知後即可啟用。自動扣款啟用後，消費者不需再擔心忘記繳費，系統會在開立停車繳費單後隔日，自動代扣該筆停車費。

自縣府2021年9月實施路邊停車收費以來，「自動扣款」功能被消費者「敲碗」已久，縣府經過多次要求承包商強化，終於宣布自1月1日起，在原有繳費機、超商及Line Pay、台灣Pay外，啟用路邊停車「自動扣款」功能，這項功能，全台除六都外，有7個縣市已陸續導入，也顯示金門在智慧停車建設上與全台接軌。

縣府指出，消費者啟用「自動扣款」功能的步驟：

1.前往「金門觀光逗陣行」臉書掃瞄QR Code，進入「uTagGo綁定停車自動扣繳」設定

2.選擇車輛類型，輸入綁定的「車牌號碼」、「手機號碼」登入。

3.選擇扣款方式（如信用卡或電子支付），同意相關使用條款。

4.提交設定後就完成申請，待收到綁定成功通知後即啟用自動扣款服務。

縣府強調，近期已有詐騙集團以停車繳費為名，發送虛假簡訊或電郵，籲請民眾保持警覺，對於任何不明來電或不明連結請勿輕易點擊。若未繳納停車費，也不會透過簡訊或電子郵件通知民眾，所有繳費操作都需透過官方途徑完成。

縣府表示，停車收費問題可洽：國雲科技股份有限公司王先生（電話：082-311818）、24小時服務專線：0800779979、「金門縣停車資訊網」網站。

