今越晚越冷！8縣市低溫特報 5縣市亮「橙燈」

氣象署發低溫特報。（氣象署）

大陸冷氣團今（1）日南下，氣溫明顯感覺下降。中央氣象署今日對8縣市發布低溫特報，台北市災害防救辦公室也表示，今天強烈大陸冷氣團南下，氣溫開始下降，晚間低溫預估降至約13度、明天低溫12度，提醒外出務必注意頭頸部和四肢末端保暖。

氣象署今日上午10時49分發布低溫特報，橙色燈號地區為：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；黃色燈號區為：苗栗縣、宜蘭縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

請繼續往下閱讀...

氣象署表示，由於強烈大陸冷氣團南下，2日及3日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今（1日）下午至明（2日）晚新竹以北局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法