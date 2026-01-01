為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉義市蘭潭姊妹亭大白熊亮相 成拍照打卡熱點

    2026/01/01 11:56 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉義市政府在被譽為「嘉市後花園」的蘭潭姊妹亭設置全新大型裝置藝術「大白熊」。（嘉市政府提供）

    嘉義市政府在被譽為「嘉市後花園」的蘭潭姊妹亭設置全新大型裝置藝術「大白熊」。（嘉市政府提供）

    迎接2026年，嘉義市政府在被譽為「嘉市後花園」的蘭潭姊妹亭設置全新大型裝置藝術「大白熊」，可愛療癒的造型搭配湖光山色，一亮相即成為遊客拍照打卡熱點。

    市府觀光新聞處長張婉芬表示，大白熊以溫暖陪伴的形象，已成為嘉市觀光大使。設置於蘭潭姊妹亭的大白熊，不只是可愛裝置，而是一件把嘉市的生活節奏與城市情感，化為具體風景的作品。

    張婉芬指出，從側面看，大白熊彷彿在靜靜欣賞蘭潭湖光；從正面看，又像是在對鏡頭微笑，邀請民眾坐在身旁，與每一位來到蘭潭的旅人一起看湖、看山，拍下一張屬於自己的回憶。

    市府表示，蘭潭不僅是市民成長的共同記憶，也是外地旅客到嘉市必訪的景點之一。近幾年來市府優化蘭潭周邊環境與遊憩設施，包括環潭步道、後山登山步道及姊妹亭周邊視野改善等工程，讓整體景觀更加安全、舒適且宜人

    隨著視野優化完成，觀潭景色更加開闊，若水位降低，過往不易看見的仁義潭引水進水口也能清楚呈現，搭配環潭步道與周邊綠意，民眾在拍照之餘，也能悠閒散步、親近自然，並順道探訪巫家百年古井，感受自然與人文交織的蘭潭風貌。

    蘭潭姊妹亭「大白熊」一亮相即成為遊客拍照打卡熱點。（嘉市政府提供）

    蘭潭姊妹亭「大白熊」一亮相即成為遊客拍照打卡熱點。（嘉市政府提供）

    嘉市府觀光新聞處長張婉芬表示，蘭潭姊妹亭「大白熊」大白熊彷彿靜靜欣賞蘭潭湖光美景。（嘉市政府提供）

    嘉市府觀光新聞處長張婉芬表示，蘭潭姊妹亭「大白熊」大白熊彷彿靜靜欣賞蘭潭湖光美景。（嘉市政府提供）

