為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    30萬人嗨跨年散場不塞車 黃偉哲宣示辦好任內最後1場

    2026/01/01 10:57 記者洪瑞琴／台南報導
    2026台南跨年晚會湧入30萬人次觀眾。（台南市府提供）

    2026台南跨年晚會湧入30萬人次觀眾。（台南市府提供）

    「2026台南好Young」跨年晚會嗨翻全場，15組藝人接力開唱7小時，吸引超過30萬人次湧入同樂。熱鬧落幕後，最重要的就是「人怎麼安全回家」，市府團隊也交出一張順暢的疏散成績單。

    市警局指出，跨年夜共出動318名員警與44名協勤民力，守在舞台周邊與主要路口，協助人流與車流分流，引導民眾有序離場。隨著演唱會於今（1）日凌晨12點40分結束，警方同步展開疏導作業，約在凌晨1點15分，周邊主要道路已大致恢復順暢，未出現長時間壅塞情形。

    在接駁方面，交通局表示，跨年夜接駁車整體運作平穩，活動期間共出動52班次，協助1060人次返程，最後1班車於凌晨2點發車，讓不少外地歌迷安心搭車、不用急著搶路。

    在人潮逐漸散去後，環保局與清潔人力也隨即進場，近90人連夜清理場地，凌晨2點完成主場復原，清運垃圾約7噸、回收650公斤，美食攤商區也在凌晨4點前整理完成。

    市長黃偉哲表示，跨年熱鬧之餘更要讓大家平安回家，今年將是他任內最後1年，會全力把最後一場跨年晚會與市政工作都辦到最好，為台南留下最好的回憶。

    跨年晚會後，今日凌晨會場整理清空。（台南市府提供）

    跨年晚會後，今日凌晨會場整理清空。（台南市府提供）

    環保人力動員加強整理。（台南市府提供）

    環保人力動員加強整理。（台南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播