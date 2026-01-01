30萬人嗨跨年散場不塞車 黃偉哲宣示辦好任內最後1場

2026台南跨年晚會湧入30萬人次觀眾。（台南市府提供）

「2026台南好Young」跨年晚會嗨翻全場，15組藝人接力開唱7小時，吸引超過30萬人次湧入同樂。熱鬧落幕後，最重要的就是「人怎麼安全回家」，市府團隊也交出一張順暢的疏散成績單。

市警局指出，跨年夜共出動318名員警與44名協勤民力，守在舞台周邊與主要路口，協助人流與車流分流，引導民眾有序離場。隨著演唱會於今（1）日凌晨12點40分結束，警方同步展開疏導作業，約在凌晨1點15分，周邊主要道路已大致恢復順暢，未出現長時間壅塞情形。

請繼續往下閱讀...

在接駁方面，交通局表示，跨年夜接駁車整體運作平穩，活動期間共出動52班次，協助1060人次返程，最後1班車於凌晨2點發車，讓不少外地歌迷安心搭車、不用急著搶路。

在人潮逐漸散去後，環保局與清潔人力也隨即進場，近90人連夜清理場地，凌晨2點完成主場復原，清運垃圾約7噸、回收650公斤，美食攤商區也在凌晨4點前整理完成。

市長黃偉哲表示，跨年熱鬧之餘更要讓大家平安回家，今年將是他任內最後1年，會全力把最後一場跨年晚會與市政工作都辦到最好，為台南留下最好的回憶。

跨年晚會後，今日凌晨會場整理清空。（台南市府提供）

環保人力動員加強整理。（台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法