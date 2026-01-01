嘉市元旦升旗暨健行 黃敏惠籲普發6千留在嘉義消費

嘉市元旦升旗典禮暨健行活動，藍綠白政治人物齊聚一堂。（嘉市政府提供）

迎接2026年，嘉義市政府今天上午在市府前廣場舉行元旦升旗典禮暨健行活動，現場旗海飄揚，許多民眾手持國旗、身著國旗裝參與，還有民眾帶著穿著國旗裝的毛小孩一起參與健行；市長黃敏惠表示，市府將於農曆過年前加碼普發6000元現金，呼籲市民將這筆錢留在嘉義消費，帶動經濟。

元旦升旗典禮暨健行活動，吸引民眾參與，今年也是地方基層選舉年，包括民進黨提名市長參選人立委王美惠、民眾黨徵召市長參選人立委張啓楷，以及國民黨有意角逐市長提名的市議員鄭光宏、陳家平及醫師翁壽良等人現身會場，藍綠白政治人物齊聚一堂，把握機會與民眾互動。

請繼續往下閱讀...

升旗典禮由幸福幼兒園及吳鳳幼兒園稚齡童軍揮舞小國旗進場揭開序幕，嘉市幼獅複式童軍團、常民複式童軍團擔任護旗、升旗手，並由嘉義民歌合唱團與嘉義室內合唱團一同領唱國歌。

黃敏惠表示，為活絡在地經濟，市府將於農曆過年前的元月24、25日兩天普發6000元現金，感謝議會支持，市府將持續把有限資源妥善運用於民生需求與城市發展，讓市民的期待化為實際的幸福感受。

民眾帶著穿著國旗裝的毛小孩一起參與元旦升旗典禮暨健行活動。（嘉市政府提供）

嘉市元旦升旗典禮由嘉市幼獅複式童軍團、常民複式童軍團擔任護旗與升旗手。（嘉市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法