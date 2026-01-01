為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高市府宣布 今年有線電視各項收費不調漲

    2026/01/01 11:47 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄市今年有線電視各項收費不調漲。（新聞局提供）

    高雄市今年有線電視各項收費不調漲。（新聞局提供）

    高雄市政府今（1日）公告，115年5家有線廣播電視系統經營者收視費用上限，各項費用均不予調漲，維持與114年相同。

    高市府有線廣播電視系統費率審議委員會於去年12月共召開2次會議，經委員審酌5家系統業者提報的收視費用申報表、營運績效與規劃、財務與獲利狀況、公益回饋投入程度、收視滿意度調查等因素，並參酌各縣市政府公告收費標準，決議115年各項收視費用上限，維持與114年相同。

    高市新聞局說明，高雄市115年5家有線電視業者包括慶聯、港都、鳳信、南國、新高雄，每月基本頻道組收視費用上限介於450元至550元，裝機費1000元，復機費800元，室內移機費500元、室外移機費800元，單一分機費在主機裝設時200元、主機裝設後500元；高市社會局登記有案的低收入戶，則享有免收收視費等各項費用優惠。

    高市府提醒，115年各項收視費用生效日期前，如系統業者已與訂戶訂有契約，其原收費低於市府公告各項收視費用者，應依原契約所定價格收視至契約期滿。此外，業者也可視區域特性、社區規模等市場狀況，與訂戶雙方協議更優惠的收視價格。

