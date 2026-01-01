紫南宮「馬上發財」錢母夯！ 元旦發放吸粉破10萬、人龍10公里

南投竹山紫南宮元旦發放馬年錢母，廟方估計吸引超過10萬人排隊領取。（記者劉濱銓攝）

南投縣竹山紫南宮元旦發放馬年招財錢母，今年錢母以馬匹結合聚寶盆寓意「馬上發財」，吸引大批信眾粉絲排隊領取，現場湧破10萬人，人龍綿延近10公里，場面相當熱鬧。

紫南宮今一早周邊聯外道路就人聲鼎沸，大批民眾排隊等著領取錢母，前5000名還可獲得金蛋，內含金戒、現金、項鍊、典藏套幣等獎品，廟方為避免民眾久候，也提前在8點半發放錢母，只要上午10點前排進隊伍，都能拿到銀色錢母紀念幣。

此次搶得頭香的是來自彰化的張姓民眾，早在12月19日就拿椅子來卡位，這2天排隊更是睡在廟區戲棚廣場，如願拿到錢母要祈求母親身體健康，至於拿到的金蛋獎品則是金、銀錢母一對。

紫南宮主委莊秋安表示，元旦天氣不錯沒下雨，估計湧入的民眾超過10萬人，排隊長度將近10公里，今天排隊領錢母秩序都很好，希望民眾拿到錢母都能好運一整年，另外，春節大年初一將不會發放錢母，不過廟區從元月起都陸續有「捐血送錢母」，民眾響應捐血就能拿到，未來若有錢母發放也會提前公布。

南投竹山紫南宮元旦發放馬年錢母，廟方主委莊秋安（右）將招財錢母送給排隊民眾。（記者劉濱銓攝）

南投竹山紫南宮馬年錢母，以馬匹搭配聚寶盆，展現「馬上發財」吉祥寓意。（記者劉濱銓攝）

南投竹山紫南宮元旦發放馬年錢母，搶得頭香的是12月19日就來卡位的彰化張姓民眾。（記者劉濱銓攝）

南投竹山紫南宮發放馬年錢母，排隊民眾形成長長人龍。（記者劉濱銓攝）

