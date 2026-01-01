為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新年新氣象 澎湖老字號黑糖糕跟上時代 打造AI新形象

    2026/01/01 11:29 記者劉禹慶／澎湖報導
    黑妞以品牌形象，用AI製作黑妞虛擬偶像。（黑妞提供）

    澎湖在地品牌「黑妞黑糖糕」，2026年第一天，正式推出品牌虛擬角色-黑妞虛擬偶像，作為品牌形象延伸與內容敘事的重要角色，透過影像與動畫形式，陪伴消費者認識黑妞珍藏系列，讓澎湖的風味與故事，能以更親近的方式被看見。

    影片中黑妞以虛擬主持人的角色，出現在畫面一隅，陪伴產品依序入盒，呈現「黑妞珍藏・澎湖人的禮物」的包裝過程。結合逐格動畫與角色演出，將商品整理與入盒轉化為具有節奏感的畫面語言，展現品牌對細節與品質的重視。

    黑妞珍藏禮盒內容包含風茹茶、仙人掌果茶、紫金醬、仙果醬等澎湖風味代表商品，呈現島嶼飲食文化的多元樣貌與日常層次，也回應澎湖人生活中熟悉的味道記憶。同時黑妞黑糖糕系列持續推出多款口味，包括原味、紅豆、堅果、愛戀滋味巧克力、起司、花生，以及即將登場的金鑽蜂蜜黑糖糕，提供消費者更多元的選擇。

    品牌曾獲「2019 澎湖3金10大伴手禮」，並以「愛戀滋味・巧克力黑糖糕」榮獲 2025 iTQi 風味評鑑肯定，展現長年累積的製作實力與品質基礎。黑妞虛擬偶像不僅是視覺角色，更是說故事的媒介，承載澎湖的生活節奏、人情溫度與品牌精神。未來將透過短影音、圖像與互動內容，讓黑妞持續參與產品介紹與品牌日常，為傳統伴手禮，注入更貼近現代生活的表現方式。黑妞珍藏系列與相關商品目前已於官方通路販售，相關影片與內容可於品牌社群平台觀看。

    澎湖老字號品牌黑妞黑糖糕，新的一年推出黑妞虛擬偶像品牌。（黑妞提供）

    熱門推播