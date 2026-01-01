為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    元旦寶寶報到 台中夫婦等了17年歡喜升格新手爸媽

    2026/01/01 10:21 記者蘇孟娟／台中報導
    茂盛醫院早上7點多迎來第一個元旦寶寶。（圖：茂盛醫院提供）

    茂盛醫院早上7點多迎來第一個元旦寶寶。（圖：茂盛醫院提供）

    今天是新年元旦，台中茂盛醫院上午7點59分點迎來第1位元旦寶寶，台中夫妻等了17年終於剖腹生下的2940公克試管小女娃，開心圓為人父母的夢；醫院還有2位孕婦等待剖腹產，其中1個媽媽懷了試管龍鳳胎，另有自然產1位媽媽待產中，醫院也送上「荷包蛋餅乾」給新手爸媽同歡，並在嬰兒室佈置小國旗，一起慶祝新生兒跟國家生日。

    37歲的陳小姐在今天元旦上午7:59分剖腹產下1名重達2940公克試管小女娃，成為茂盛醫院新年第1位的元旦寶寶，她的先生李先生開心地說，結婚17年來終於迎來第1個孩子，真的很感動，也辛苦太太了。

    院方指出，陳小姐因婚後肚子始終沒有動靜，多年來總無法如願當媽媽，1年前尋求試管嬰兒技術後不到5個月就順利懷孕，今早剖腹順利產下小公主，家人均十分開心；目前還有2位孕婦等待剖腹產，其中1個媽媽懷了試管龍鳳胎，另有自然產1位媽媽待產中。

    為迎接元旦寶寶，茂盛醫院特別送上造型迷你可愛又應景的「荷包蛋馬唐林餅乾」給元旦寶寶，並在嬰兒床上貼上小國旗，與115歲的台灣一起過生日，讓產房、嬰兒室增添加倍的熱鬧跟喜氣氛圍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播