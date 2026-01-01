元旦寶寶報到 台中夫婦等了17年歡喜升格新手爸媽

茂盛醫院早上7點多迎來第一個元旦寶寶。（圖：茂盛醫院提供）

今天是新年元旦，台中茂盛醫院上午7點59分點迎來第1位元旦寶寶，台中夫妻等了17年終於剖腹生下的2940公克試管小女娃，開心圓為人父母的夢；醫院還有2位孕婦等待剖腹產，其中1個媽媽懷了試管龍鳳胎，另有自然產1位媽媽待產中，醫院也送上「荷包蛋餅乾」給新手爸媽同歡，並在嬰兒室佈置小國旗，一起慶祝新生兒跟國家生日。

37歲的陳小姐在今天元旦上午7:59分剖腹產下1名重達2940公克試管小女娃，成為茂盛醫院新年第1位的元旦寶寶，她的先生李先生開心地說，結婚17年來終於迎來第1個孩子，真的很感動，也辛苦太太了。

院方指出，陳小姐因婚後肚子始終沒有動靜，多年來總無法如願當媽媽，1年前尋求試管嬰兒技術後不到5個月就順利懷孕，今早剖腹順利產下小公主，家人均十分開心；目前還有2位孕婦等待剖腹產，其中1個媽媽懷了試管龍鳳胎，另有自然產1位媽媽待產中。

為迎接元旦寶寶，茂盛醫院特別送上造型迷你可愛又應景的「荷包蛋馬唐林餅乾」給元旦寶寶，並在嬰兒床上貼上小國旗，與115歲的台灣一起過生日，讓產房、嬰兒室增添加倍的熱鬧跟喜氣氛圍。

