守護竹縣 數位發展處長劉奕帆：半年內推出「智慧守護之眼」計畫

為了讓新竹縣民生命安全更無虞，縣府數位發展處長劉奕帆今天上任後宣布，將利用「邊緣運算（Edge AI）」和「大語言模型（LLM）」技術，斥資約3000萬元，半年內打造全台第1個結合現有警政監視系統，在縣內5個分局各自打造1台AI電腦，啟動「智慧守護之眼」計畫，透過AI辨識初判再加上員警到場確認，把持有刀、棍、槍械等危險物件，可能造成人命損傷的行為人迅速揪出或查辦，以打造新竹縣的生活環境更安全。

劉奕帆本身就是研究AI學習，會有前述想法，他說源自苗栗去年發生男子持刀在超商附近徘徊，後來傷害學童案。所以他想建置前述智慧守護之眼，只要有人拿刀或槍械等危險物件走在街頭，結合警政監視器，第一時間交由物件（AI電腦）辨識判斷，後續通報員警到場確認，釐清AI判斷的危險訊息是否正確，並以員警的最終判斷結果作為AI學習、記錄的對象，反覆訓練，讓AI辨識越來越準確。

他說，前述概念還未付諸實行，沒想到北捷又發生連續攻擊事件，所以縣長楊文科獲悉其想法後立刻支持認為這計畫非做不可！

他計畫委由具有相關專業的廠商執行，必要時他也會引進專家學者協助，預計最快半年內就能有初步結果，屆時將會是全台第一個透過AI辨識協助縣市維安的範例。

劉奕帆說，在這個計畫中，他採用「邊緣運算」法則，也就是不集中讓一個電腦去做AI辨識，而是採用分散辨識，他已和縣警局長林建隆有初步的共識，很可能就是在縣內5個分局各放1台AI電腦去做辨識和判斷，相關的影像則掌握在警方，不會影響個資隱私。

