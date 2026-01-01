高捷去年日平均運量19.53萬人 創歷史新高

高雄捷運跨年夜人潮。（高捷公司提供）

在演唱會及大型活動帶動下，高雄捷運去（114）年的日平均運量達到19萬5352人次，創下歷史新高。

昨天跨年夜，高雄捷運整日運量不到30萬人次，僅29萬9217人次，比12月6日南韓AAA在世運主場館舉行，捷運單日35.12萬人次、11月22日TWICE在世運主場館演唱會，捷運單日運量34.99萬人次都少，主因是跨年夜沒有連假，跨年卡司也不夠吸引人。

不過，高雄捷運去年全年度的日平均運量，仍創下19萬5352人次的歷史新高，原紀錄為108年的17萬9162人次，前年（113年）則為17萬8802人次。

高捷公司分析，去年日均運量創新高的原因，主要是受惠於市府大力推動演唱會經濟，吸引粉絲及觀光旅客，捷運沿線也有各類大型活動及夜經濟推動，吸引市民及外地遊客參與，例如去年的AAA頒獎典禮、TWICE演唱會、聖誕生活節等大型活動，帶動R17世運站、R9中央公園站等地人潮爆發，屢創單日新高。

高捷公司說，加上TPASS的推動，民眾養成大眾運輸工具使用習慣；此外，捷運沿線也有大型企業進駐，例如台積電等，都有效提升運量。

市府表示，路網擴展也是運量提升原因，輕軌成圓與岡山車站（RK1）的通車，完善了捷運路網，便利性提升；此外，機場航班陸續恢復與增加，也有效提升運量。

高捷去年日平均運量創歷史新高。（高捷公司提供）

