    首頁 > 生活

    2026年一期作水稻收入保險 即起到3月底開放投保

    2026/01/01 10:41 記者楊媛婷／台北報導
    2026年一期作水稻收入保險即起到3月底開放投保。（資料照）

    為穩定稻農收入，農業部近年開辦水稻收入保險，其中基本型為強制納保，2026年一期作水稻收入保險將自2026年1月1日起到3月1日開放投保，基本型保險保費由農業部全額補助，加強型保險農業部補助5成保費，部分地方政府還有提供加碼補助，農民最低只要繳1成保費。

    我國於2022年一期作開辦水稻收入保險，並分為基本型與加強型，其中基本型水稻收入保險為強制納保，保費由農業部全額補助，農民只要填繳申報種稻書表就完成投保，只要稻米產量平均減產2成，就會理賠，並於2025年起理賠額度調整到每公頃2萬元；加強型則是只要減產5%以上就啟動理賠，保費由農業部補助5成，並隨農業部於2025年起推動「一集二轉三加三」，也放寬繳納公糧的稻農可投保。

    農業部表示，自水稻收入保險開辦迄今，因2022年1期作稻熱病嚴重、2023年2期作小犬颱風，2024年2期作山陀兒、凱米與康芮等颱風侵襲，以及2025年1期作低溫寒害影響，累積至2025年1期作已有13.7萬位農民獲得理賠約25.4億元。

