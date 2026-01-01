高虹安：將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫

新竹市長高虹安今宣布將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫。（市府提供）

新竹市府今天舉辦元旦升旗典禮時，市長高虹安宣布今年將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，規畫打造一座結合國際賽事、大型演唱會及科技產業會展功能的多功能場館，補齊新竹市大型公共展演設施的重要拼圖。

高虹安說，新竹是一座年輕、充滿創新能量的科技城市，但長期缺乏可承載大型活動的指標性場館，未來的小巨蛋將是一座具備國際賽事、大型演唱會、全民運動，並支援科技產業會展功能的「多功能場館」。未來的小巨蛋不僅是運動場館，更將結合文化、音樂、展演與科技交流功能，讓年輕人的活力有舞台揮灑，也讓城市的希望持續累積。

她說，延宕25年的中油油庫市地重劃案已啟動，這塊面積約11公頃的土地，未來將轉型為結合高科技產業發展的園區，並打造全台首座星際主題公園，成為串聯產業、生活與公共空間的新世代核心，為新竹注入長遠成長動能。

高虹安強調，「新竹小巨蛋」孵蛋計畫將在審慎評估與充分溝通下推動，市府將以市民需求為核心，兼顧財務可行性與城市整體發展，讓重大公共建設成為帶動城市活力的關鍵引擎。未來，市府團隊將持續用行動說話，兌現對市民的每一項承諾。

