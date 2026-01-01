為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高虹安：將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫

    2026/01/01 10:36 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹市長高虹安今宣布將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫。（市府提供）

    新竹市長高虹安今宣布將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫。（市府提供）

    新竹市府今天舉辦元旦升旗典禮時，市長高虹安宣布今年將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，規畫打造一座結合國際賽事、大型演唱會及科技產業會展功能的多功能場館，補齊新竹市大型公共展演設施的重要拼圖。

    高虹安說，新竹是一座年輕、充滿創新能量的科技城市，但長期缺乏可承載大型活動的指標性場館，未來的小巨蛋將是一座具備國際賽事、大型演唱會、全民運動，並支援科技產業會展功能的「多功能場館」。未來的小巨蛋不僅是運動場館，更將結合文化、音樂、展演與科技交流功能，讓年輕人的活力有舞台揮灑，也讓城市的希望持續累積。

    她說，延宕25年的中油油庫市地重劃案已啟動，這塊面積約11公頃的土地，未來將轉型為結合高科技產業發展的園區，並打造全台首座星際主題公園，成為串聯產業、生活與公共空間的新世代核心，為新竹注入長遠成長動能。

    高虹安強調，「新竹小巨蛋」孵蛋計畫將在審慎評估與充分溝通下推動，市府將以市民需求為核心，兼顧財務可行性與城市整體發展，讓重大公共建設成為帶動城市活力的關鍵引擎。未來，市府團隊將持續用行動說話，兌現對市民的每一項承諾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播