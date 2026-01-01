元旦升旗典禮 謝國樑：與市民攜手迎向更好基隆

基隆市政府今天（1日）清晨舉行「台灣頭・愛永續・迎未來」2026年元旦升旗典禮，雖然下雨氣溫低，仍有許多民眾到場參與。（記者俞肇福攝）

基隆市政府今天（1日）清晨舉行「台灣頭・愛永續・迎未來」2○26年元旦升旗典禮，基隆市長謝國樑率領市府團隊、基隆議長童子瑋及市議員，與市民齊聚一堂，共同迎向台灣頭新年的第一天。謝國樑表示，新的一年市府將持續用心服務市民，從生活中的每一個細節出發，與市民攜手迎向更好的基隆。

謝國樑指出，感謝市民一路以來對市政工作的支持與鼓勵，也感謝副市長邱佩琳及立法委員林沛祥在市政推動上的協助。未來一年，市府將持續在市民安全、交通運輸與產業發展等面向努力推進，透過一點一滴的累積，讓市民實際感受到城市的改變與進步。童子瑋、副議長楊秀玉及多位市議員到場參與升旗典禮，朝野氣氛隨著新年到來變得和諧，大家互道新年好。

今年的元旦升旗典禮邀請視障鋼琴家許哲誠，以及團員皆為視障人士的「臭豆腐樂團」擔任演出嘉賓，透過溫暖動人的音樂與生命故事，傳遞正向力量，鼓舞人心。儘管清晨氣溫偏低，現場民眾熱情不減，紛紛索取小國旗入場；世紀獅子會與鳳凰獅子會也貼心贊助熱食與熱飲，讓早起的民眾暖心也暖胃。

典禮在臭豆腐樂團與「基隆城市音樂愛心大使」許哲誠溫暖的琴聲與歌聲中揭開序幕，並邀請SBL基隆黑鳶籃球隊隊員共同參與。在基隆市啄木鳥合唱團領唱、基隆女中儀隊掌旗下，全場齊唱國歌與國旗歌，注視國旗冉冉升起，現場氣氛莊嚴而感動。

基隆市政府今天（1日）清晨舉行「台灣頭・愛永續・迎未來」2026年元旦升旗典禮，基隆女中儀隊4位女學生擔綱升旗手，吸引眾人目光。（記者俞肇福攝）

基隆市政府今天（1日）清晨舉行「台灣頭・愛永續・迎未來」2026年元旦升旗典禮，基隆市長謝國樑（左三）、議長童子瑋（右三）、副市長邱佩琳（左二）、副議長楊秀玉（右二）齊聚會場。（記者俞肇福攝）

