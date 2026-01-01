元旦升旗迎新年 黃偉哲：台南在挑戰中持續前行

今日台南市元旦升旗典禮在西拉雅廣場舉行。（記者洪瑞琴攝）

台南市政府今（1）日在永華市政中心西拉雅廣場舉辦115年元旦升旗典禮，市長黃偉哲與市民一同參與莊嚴儀式迎接新年。清晨低溫仍吸引大批民眾到場，展現對新年度的期待與城市凝聚力。

黃偉哲表示，回顧過去一年，台南歷經地震、風災與豪雨等考驗，所幸在市民團結、救災人員與國軍通力合作下，城市迅速復原，展現不畏困難、彼此扶持的韌性，也感謝市民一路支持市政推動。

他指出，面對天災挑戰，市政建設仍穩健前行，道路、治水、特色公園與社會住宅持續推動，亞太國際棒球訓練中心完工，預計今年3月迎來職棒賽事；高科技產業與國際大廠投資台南，市府加速行政配套，營造良好投資環境。

黃偉哲強調，市府團隊將持續精進治理，回應市民期待，並祝福大家新的一年龍馬精神、家庭平安健康。典禮由永仁高中學生活力舞蹈揭開序幕，為新年注入朝氣。

台南市長黄偉哲（中）偕市府團隊與各機關代表及市民共同参加升旗典禮。（記者洪瑞琴攝）

永仁國中舞蹈才藝班精彩表演為元旦升旗典禮揭開序幕。（記者洪瑞琴攝）

