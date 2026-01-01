屏東元旦升旗健走 萬人齊眾展現愛國情

屏東元旦升旗萬人展現愛國情。（記者葉永騫攝）

屏東市公所於元旦元旦升旗典禮暨健走活動今天上午6點半舉行，上萬人熱烈參加，台糖街及市公所前廣場滿滿都是人，大家以參加升旗典禮來表達對國家與家鄉的熱愛，無懼中國的演習威嚇，以健走展現對新年期望，信心滿滿迎接新的一年。

升旗典禮由屏東市後備軍人服務協會太鼓隊演出揭開序幕，鼓聲響徹天際、氣勢非凡，接著由屏女儀隊擔任護旗與升旗手，在莊嚴隆重中萬人高唱國歌，展現對國家的熱情，在升旗典禮結束後，由市長周佳琪、市民代表會主席林淑香等人共同鳴槍，宣告全長約4公里的健走活動正式展開。路線自台糖街出發，途經台糖三街、廣東南路、民生路、工業路、工業四路、工業六路，抵達縣民公園3號入口後再返回市公所。市公所團隊於起點分發限量兌換券，參加者只需沿途完成指定站點的章戳收集，即可憑券兌換保溫瓶，但因為參加人數超過1萬2千人，市公所還緊急補送毛巾給民眾。

市長周佳琪表示，大家齊聲高唱國歌，激發出愛國與對家鄉的認同感，無畏外在環境的威脅，更以健走方式，享受健康生活，促進家庭互動與社會凝聚力，期盼藉由全民參與，共同為國家整體的健康發展注入正能量。

屏東元旦升旗典禮上萬人參加。（記者葉永騫攝）

民眾參加升旗典禮後進行健走活動。（記者葉永騫攝）

