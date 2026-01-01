為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「元旦寶寶」切蛋糕慶生！ 雲林元旦升旗首度移師北港兩千人與會

    2026/01/01 09:59 記者李文德／雲林報導
    百名元旦寶寶在台上唱生日快樂歌、切蛋糕慶生。（記者李文德攝）

    百名元旦寶寶在台上唱生日快樂歌、切蛋糕慶生。（記者李文德攝）

    迎接全新一年！雲林縣政府今 （1 ）日在北港北辰國小盛大登場，將近兩千位民眾一起參加升旗典禮外，還有百位元旦寶寶切蛋糕慶生、健走1公里多到北港朝天宮參拜。縣長張麗善表示，今年延續去年政策，定為雲菁人才培訓年，因此也許下未來希望雲林政策可以永續且延續。

    今天早上6點開始，已有民眾慢慢聚集在活動會場，在入口報到處領取小國旗，準備迎接升旗典禮。典禮開始後，國旗歌音樂響起，國旗冉冉升起，有人注目著國旗，有人舉手敬禮。隨後100位左右的元旦寶寶們一起上台，唱生日快樂歌、切生日蛋糕，現場還有剛滿周歲的「萬寶龍」寶寶參與盛會，場面溫馨歡樂。

    行政處長李重毅指出，首次將升旗典禮移師到北港，為和當地文化相互連結，因此升旗典禮結束後，兩千名民眾一同健走一公里多到北港朝天宮參拜，這股力量將凝聚成堅定的步伐，引領雲林在既有的優質基礎上，持續大步前行，開創輝煌新局。

    縣長張麗善表示，今年升旗主題代表「雲林最重要的主角，就是每一位縣民」，為讓鄉親「對進步有感、對家鄉自豪」，因此今年更是延續去年政策，將2026年再次訂為「雲菁人才培訓計劃年」希望在各行各業中，避免人才斷層，無論是公務體系、教育體系，或是孩子的培養，都能有計畫地進行。今年第一個願望更是希望雲林政策能夠延續且永續。

    雲林縣府升旗典禮首度移師北港舉辦，吸引兩千名民眾參與。（記者李文德攝）

    雲林縣府升旗典禮首度移師北港舉辦，吸引兩千名民眾參與。（記者李文德攝）

    百名元旦寶寶在台上唱生日快樂歌、切蛋糕慶生。（記者李文德攝）

    百名元旦寶寶在台上唱生日快樂歌、切蛋糕慶生。（記者李文德攝）

    圖
    圖
