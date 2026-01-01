為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投1/8大停水23小時 影響5鄉鎮市4萬4996戶

    2026/01/01 10:09 記者劉濱銓／南投報導
    南投水里鄉水里溪自來水取水口，台水將進行取水改善工程，1月8日零時起將停水23小時。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉水里溪自來水取水口，台水將進行取水改善工程，1月8日零時起將停水23小時。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉水里溪自來水取水口，台水公司為進行取水改善工程，將在1月8日凌晨零時起停水23小時，屆時南投、名間、水里、集集、竹山5鄉鎮市停水4萬4996戶，惟有水里鄉民反映，取水站多在水里市區，邊陲村落並未設站，台水則回應，會啟動備援水井，再由當地營運所與村里協調取水。

    台水表示，1月8日停水影響範圍包括南投市、名間鄉、水里鄉、集集鎮，以及竹山鎮部分地區共84個村里，當天零時起停水23小時，並進行水里溪取水口改接施工，民眾應提早儲水因應，屆時各鄉鎮市也會設置臨時取水站，站點達40處，並調派7輛水車巡迴補水。

    水里鄉則有民眾反映，水里的取水站只有4處，除了郊區的車埕、上安有設站，其餘都在市區，但像鄰近信義鄉的民和村就沒設站，若儲水用罄該如何因應。

    台水表示，水里民和村僅有少部分用戶受影響，且當地也有備援水井，至於是否增設取水站，將由營運所與當地村里協調，如有需要就會增設。

    台水1月8日將在南投水里鄉水里溪進行取水改善工程，屆時南投市等5鄉鎮市將停水23小時。（台水提供）

    台水1月8日將在南投水里鄉水里溪進行取水改善工程，屆時南投市等5鄉鎮市將停水23小時。（台水提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播