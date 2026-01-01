跨年守到元旦！台中這分局無縫接軌 500警力維安守護第一道曙光

台中第六分局員警跨年活動中辛苦執勤之餘，也不忘拿起手機拍下絢麗煙火。（民眾提供）

2026年台中跨年活動昨（31）日晚間在水湳中央公園熱鬧登場，為確保活動順利進行與人潮安全，市警局動員近800名警力全面戒備維安及交通，其中轄區第六分局昨（31）日中午起即展開長時間勤務部署，一路從跨年夜守到今天元旦清晨升旗，警力「無縫接軌」。

跨年活動期間，第六分局結合保安、交通、捷運警察及各分局支援警力，負責會場周邊秩序維護、人流動線引導、路口交通疏導與緊急應變，不少員警自下午即進駐現場，徹夜輪班守候至煙火結束、今天凌晨巡守直到人潮安全散去。

期間幾乎未及休息，元旦清晨天色未亮，第六分局警力再度集結，投入市府府前廣場「115年元旦升旗典禮」維安與交通疏導工作，警方提前完成勤務編組，針對重要出入口、人潮聚集區及舞台周邊加強警力配置，並結合義交協助引導車流與人流，確保典禮順利進行。

據統計，跨年晚會至元旦升旗兩項重大勤務，第六分局共動員近500名警力，其中不少員警連續投入兩場重要活動，從深夜到清晨堅守崗位，以實際行動守護城市安全，員警耐心引導民眾、即時協助需求，讓市民在平安、溫馨的氛圍中迎接新的一年。

第六分局長周俊銘表示，跨年與元旦不僅是節慶活動，更是對治安與交通維護的一大考驗，感謝市民朋友的配合與體諒，讓勤務得以圓滿完成，新的一年，警方也將持續秉持守護城市的責任，與市民攜手打造安居樂業的生活環境。

員警周密維安護市民府前廣場平安升旗。（民眾提供）

