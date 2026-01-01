桃園跨年夜人潮 桃捷啟動疏運機制15分鐘完成

桃捷公司啟動因應機制，疏散跨年夜人潮。（桃捷公司提供）

「2026桃園ON AIR跨年晚會」於昨晚在樂天國際棒球場舉行，許多民眾選擇搭乘機捷到達A19桃園體育園區站然後步行到會場，面對散場人潮湧入車站，桃捷公司啟動跨年疏運機制，尖峰時段透過「每5分鐘班距+清楚動線引導+即時人流控管」，在兼顧安全與服務品質下，在15分鐘內完成主要散場人潮疏運，讓旅客安心、順暢返程。

桃捷公司表示，桃捷公司動用9列車投入加班車疏運，其中於A19站加開10班次、A1站加開7班次，除既有營運人力外，另動員約110名人員投入現場服務，包括員工、捷警、救護、志工、保全、清潔人員等，現場工作人員統一穿著黃色外套，提升辨識度，讓旅客在人潮中能即時獲得協助，增強安全感。

請繼續往下閱讀...

另為確保旅客安全，桃捷公司依現場人流狀況，執行月台警戒、車站閘門及售票服務與站區秩序維護作業，捷運車站月台層螢幕，對進站列車各節車廂擁擠程度，透過柔性引導搭配站外動線分流與彈性管制機制，引導人潮自然流動，避免推擠與停滯，確保旅客移動與返程安全。

捷警隊於跨年夜共投入48名警力，統籌站內、列車及全線車站警力調度。除重點部署A19站外，並加強列車巡邏及沿線各站機動支援，全面強化重點守望，確保旅客乘車安全。

桃捷公司啟動因應機制，疏散跨年夜人潮。（桃捷公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法