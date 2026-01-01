元旦新制上路！彰化身障車停路邊收費格 每天前4小時免費

今天是2026年元旦，彰化縣交通新便民措施上路，身障朋友使用路邊停車格，可享每天一次前4小時免費停。（縣府提供）

今天是2026年第一天，從元旦這一天開始，彰化縣實施一項交通便民新措施，身心障礙朋友開車使用縣內路邊收費停車格，不論停在身障專用格或一般車格，每天第一次停車都可享前4小時免費，友善身障朋友找停車位的便利性。

縣府交通處表示，新制不再區分是否為彰化籍車輛，只要車輛懸掛身障專用車牌，或持有有效的身心障礙停車識別證，來到彰化停放路邊收費停車格，都能直接適用優惠。此舉也與台中、南投、雲林等中部縣市作法接軌，讓身障朋友跨縣市移動時，不必再因規定不同而困擾。

在使用方式上，優惠採每日累計制，同一天若多次停車，系統會自動接續計算剩餘的免費時數，讓身障朋友不必為了湊滿時數而煩惱要不要移車，貼近日常需求，同時提高停車位的周轉率。

因應新制，全縣路邊智慧停車柱已經完成系統更新，具備辨識外縣市車證功能。交通處提醒，駕駛人停車時務必將「身心障礙停車識別證」放置於擋風玻璃明顯處供查核。若因系統未同步導致漏給優惠，車主可憑證明文件辦理補登。

彰化縣路邊身障停車格有限，縣府開放身障朋友免費停車4小時，不限身障車格，一般車格也行。（縣府提供）

路邊停車格劃設身障專用，只限持有「身心障礙停車識別證」的身障朋友使用。（縣府提供）

