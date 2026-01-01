迎接2026！台東元旦升旗典禮3000縣民共譜新希望

台東元旦升旗熱力表演。（記者黃明堂攝）

2026年的第一道曙光照耀台東！台東縣政府於今天早晨在縣立體育場舉行「2026年元旦升旗典禮」。現場湧入約3000名熱情縣民，在縣長饒慶鈴的帶領下，齊聲高唱國歌，迎接嶄新的一年。

典禮於8點展開，縣長饒慶鈴、議長吳秀華、台東市長陳銘風，還有藍綠立委莊瑞雄、陳瑩、黃建賓、王義川、黃仁、許宇甄等人出席，前立委劉櫂豪也出席。現場安排熱舞、合唱後舉行升旗。

饒慶鈴在致詞中表示，過去一年台東在各項建設與活動中取得了亮眼的成績，特別感謝警察局、文化處及交通處等單位在各項重大活動中的辛勞付出。她特別提到，昨晚的跨年晚會吸引了破紀錄的人潮，展現了台東的活力與觀光魅力。

為了展現2026年的新氣象，典禮現場還安排了特別的互動環節。饒縣長與嘉賓們共同推動象徵「2026台東博覽會」的巨大充氣球，將氣氛帶到最高潮。色彩繽紛的大球在群眾手中傳遞，寓意著「傳遞好運、接住幸福」，也象徵台東將邁向更永續、更美好的未來。饒慶鈴向全體縣民致上新年祝福，期許台東在2026年持續成長，成為一個生態共好、充滿幸福感的宜居城市。

台東元旦升旗典禮。（記者黃明堂攝）

