為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今北台越晚越冷！ 明至週日下探7度 下週恐有寒流再創入冬新低溫

    2026/01/01 09:49 即時新聞／綜合報導
    今北台越晚越冷，至週日（4日）晨強冷籠罩，本島將出現7度以下的平地最低氣溫；預估下週恐有更強冷空氣，不排除成為今年首波寒流。（資料照）

    今北台越晚越冷，至週日（4日）晨強冷籠罩，本島將出現7度以下的平地最低氣溫；預估下週恐有更強冷空氣，不排除成為今年首波寒流。（資料照）

    今（1日）晨冷空氣漸南下，各地區平地最低氣溫約在13至15度之間，今北台越晚越冷，明（2日）至週日（4日）強烈大陸冷氣團籠罩，本島將出現7度以下的平地最低氣溫；預估下週恐有更強冷空氣，不排除成為今年首波寒流，將創入冬最低溫。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨桃園以北仍有明顯降雨，強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，北台愈晚愈寒冷；北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，花東有零星降雨的機率。中南部多雲時晴、白天轉涼晚偏冷。各地區氣溫如下：北部10至17度、中部11至24度、南部13至26度、東部12至26度。

    明至週日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」的機率最高，台北測站約降至11度，本島將出現7度以下的平地最低氣溫，天氣寒冷，要注意保暖、絕不可小覷，1500公尺以上高山有零星飄雪的機率。

    明北東維持濕冷、中南乾冷。週六、週日各地轉晴朗乾冷，週六東半部偶有零星飄雨的機率。

    吳德榮指出，週日白天起至下週一（5日）上午、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下波冷空氣預計下週二報到，威力不遜於這波，又有明顯的輻射冷卻加成，預估下週三至週六的清晨將創入冬最低溫，並有成為首波寒流的機率。不過各大模式還在持續調整，持續觀察。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播