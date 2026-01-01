今北台越晚越冷！ 明至週日下探7度 下週恐有寒流再創入冬新低溫

今北台越晚越冷，至週日（4日）晨強冷籠罩，本島將出現7度以下的平地最低氣溫；預估下週恐有更強冷空氣，不排除成為今年首波寒流。（資料照）

今（1日）晨冷空氣漸南下，各地區平地最低氣溫約在13至15度之間，今北台越晚越冷，明（2日）至週日（4日）強烈大陸冷氣團籠罩，本島將出現7度以下的平地最低氣溫；預估下週恐有更強冷空氣，不排除成為今年首波寒流，將創入冬最低溫。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨桃園以北仍有明顯降雨，強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，北台愈晚愈寒冷；北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，花東有零星降雨的機率。中南部多雲時晴、白天轉涼晚偏冷。各地區氣溫如下：北部10至17度、中部11至24度、南部13至26度、東部12至26度。



明至週日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」的機率最高，台北測站約降至11度，本島將出現7度以下的平地最低氣溫，天氣寒冷，要注意保暖、絕不可小覷，1500公尺以上高山有零星飄雪的機率。

明北東維持濕冷、中南乾冷。週六、週日各地轉晴朗乾冷，週六東半部偶有零星飄雨的機率。

吳德榮指出，週日白天起至下週一（5日）上午、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下波冷空氣預計下週二報到，威力不遜於這波，又有明顯的輻射冷卻加成，預估下週三至週六的清晨將創入冬最低溫，並有成為首波寒流的機率。不過各大模式還在持續調整，持續觀察。

