睽違3年回歸苗縣府廣場辦升旗典禮兼摸彩 逾3千人參與

苗栗縣元旦升旗典禮，由通霄鎮烏眉國小節令鼓隊揭開活動序幕。（記者張勳騰攝）

為迎接新的一年，苗栗縣政府在睽違3年後，今（1）日再度回到苗栗縣政府第一辦公大樓廣場舉辦「馬年旗開旺，苗栗願景亮」元旦升旗典禮，有超過3千位鄉親熱情參與，縣長鍾東錦、議長李文斌與各級民代與在場民眾一起迎接新的一年到來，鍾東錦指出，新的一年縣府團隊將以積極的態度、務實的腳步，推動公共建設、擴大觀光能量、永續發展的能源技術轉型、全面改善交通基礎建設環境、落實社福照護等，讓每位鄉親都能感受苗栗的進步及蛻變。

鍾東錦更喊話中央能朝野和解，所有政策及方向能定調，讓各縣市及鄉鎮市公所施政能更順暢。

鍾東錦上任後分區舉辦升旗典禮，前兩年分別在竹南及苑裡鎮舉辦，今年升旗典禮睽違3年再度回到縣府廣場舉辦，今天一早6點不到，許多民眾大排長龍領取摸彩券、國旗帽等物；活動由通霄鎮烏眉國小節令鼓隊揭開序幕，鍾東錦與立委陳超明、邱鎮軍、李文斌、副議長張淑芬及縣議員、鄉鎮市長、各級民代、苗縣府團隊及鄉親，由竹南鎮立合唱團領唱高唱國歌及國旗歌，目送國旗冉冉上升，迎接苗栗元旦第一道曙光。

鍾東錦致詞指出，苗栗縣政府將推動全方位建設，建構交通骨幹，打造安全、便捷又智能的交通網絡；全力推進「大矽谷計畫」，跨域產業經濟結盟，創造就業機會，帶動地方繁榮；並結合科技智能、藝術文化，行銷苗栗的山與海，推動智慧旅遊、低碳觀光，提升苗栗國際能見度，並強化長照服務、落實全齡友善，建構完善的社會安全網；讓苗栗成為世代共榮、青銀共好、幸福有感的一座幸福城市。

今年的摸彩品有I-Phone17、 大尺寸智慧電視、無線吸塵器、智能氣炸鍋、平板電腦等多項大獎，由鍾東錦及李文斌等分別抽出，中獎的幸運兒，樂不可支。

苗栗縣元旦升旗典禮，由縣長鍾東錦（前右8）與各級民代帶領鄉親參與。（記者張勳騰攝）

苗栗縣元旦升旗典禮，縣長鍾東錦（中左7）帶領鄉親唱國歌，目送國旗冉冉上升。（記者張勳騰攝）

苗栗縣長鍾東錦致 詞強調，新的一年縣府團隊以積極的態度、務實的腳步，推動公共建設等，讓每位鄉親都能感受苗栗的進步及蛻變。（記者張勳騰攝）

苗栗縣元旦升旗典禮，縣長鍾東錦（中）致贈手機給兩位幸運兒。（記者張勳騰攝）

抽中苗栗縣議會議長李文斌（左2）及副議長張淑芬致贈的電視機大獎民眾（右2）樂不可支。（記者張勳騰攝）

苗栗縣元旦升旗典禮，由竹南鎮立合唱團領唱高唱國歌及國旗歌。（記者張勳騰攝）

苗栗縣元旦升旗典禮， 吸引大批鄉親參與。（記者張勳騰攝）

