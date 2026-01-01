為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    昔台南眷村連8年自辦元旦升旗 逾300人齊唱國歌

    2026/01/01 09:56 記者劉婉君／台南報導
    台南永康成功里連續8年舉辦元旦升旗典禮。（記者劉婉君攝）

    台南永康成功里連續8年舉辦元旦升旗典禮。（記者劉婉君攝）

    今天是2026年元旦，昔為精忠二村的台南市永康區成功里，連續第8年自辦元旦升旗典禮，超過300人齊聲唱國歌，迎接新的1年。

    升旗典禮結合永仁高中，由女子籃球隊員擔任司儀及升旗手，並和與會的多位市議員一同護送國旗進場，在全場齊聲高唱國歌後，國旗隨著國旗歌緩緩升上旗杆頂端。

    成功里長曾文俊表示，隨著眷村改建，里內的人口結構改變，有許多南科上班族遷入，榮民僅約20%左右，他從2018年上任第1年開始，每年元旦舉辦升旗典禮，希望能將眷村好的文化特色保留下來，8年來參與的人數逐年增加。

    今天的升旗典禮有許多昔日眷村長輩，也有社區的年輕一代，台南市長黃偉哲夫人劉育菁、市議員林燕祝、李鎮國、黃肇輝、朱正軒、楊中成、林冠維等人也到場參與，和現場民眾一起跳健康操及升旗，永康復興國小太鼓隊以鼓聲祝福，眾人並大合唱「明天會更好」，互道新年快樂。

    永仁高中女子籃球隊與多名市議員一同護送國旗進場。（記者劉婉君攝）

    永仁高中女子籃球隊與多名市議員一同護送國旗進場。（記者劉婉君攝）

    多位台南市議員出席台南永康成功里自辦的元旦升旗活動，並護送國旗進場。（記者劉婉君攝）

    多位台南市議員出席台南永康成功里自辦的元旦升旗活動，並護送國旗進場。（記者劉婉君攝）

    台南永康成功里自辦元旦升旗。（記者劉婉君攝）

    台南永康成功里自辦元旦升旗。（記者劉婉君攝）

