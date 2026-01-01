金門元旦升旗暨健走 副縣長李文良期許：小三通好、金門會好、兩岸就好

金門元旦升旗典禮在各鄉鎮展開，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（前排左一起）、金城鎮長李誠智、副縣長李文良、鎮民代表會主席郭永隆及金防部代表前往縣立體育場參加。（記者吳正庭攝）

金門縣辦理元旦升旗典禮暨健走活動一早在各鄉鎮展開，副縣長李文良期許，盼小三通好，金門就會好，兩岸就好，相信國際局勢也會變好。

李文良升旗典禮中致詞表示，繼昨晚參加跨年晚會，緊接著「自然醒」參加升旗，全是因為責任感使然，期許大家秉持一個去完成的心情，一定可以把所有事情做好。

李文良會後受訪時說，連趕兩場活動其實很磨人心智，除了責任感，也是對整個活動的認同，如果都能秉持這的心情和思維，相信在未來一整年裡，每個人都可以為自己的行動力增強動機。

李文良說，迎接新的一年除了延續縣長陳福海「禮運大同篇」的施政思維，很重要的就是兩岸關係、縣營金酒公司的發展及觀光產業的行銷，對金門是重中之重。

他說，「小三通」服務兩岸人民，小三通能好，金門會好，兩岸就好，相信國際局勢也會變好。他強調，對於鄉親生活上的照顧，縣府也會努力去做，為鄉親創造更好的條件。

金門元旦升旗典禮在各鄉鎮展開，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、副縣長李文良也率行政團隊，在官署所在的金城鎮，與鎮長李誠智及28個單位代表，在攝氏13度氣溫中，共同在金門縣立體育場舉行升旗典禮，縣警察局持續派員在場加強維安工作，現場逾千位民眾升旗後參加同步在5鄉鎮登場的健走活動。

金門舉辦元旦升旗典禮，金防部弟兄帶著國旗出席，為現場氣氛「增溫」。（記者吳正庭攝）

金門縣副縣長李文良主持元旦升旗典禮時表示，責任感讓他繼前晚的跨年晚會，依然準時出席早上的升旗典禮。（記者吳正庭攝）

金門縣警察局持續加強大型活動的維安工作。（記者吳正庭攝）

金門舉行元旦升旗典禮後，全體互道新年快樂。（記者吳正庭攝）

金城鎮民代表會主席郭永隆（右一起）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、副縣長李文良、金城鎮長李誠智及金防部代表為健走活動鳴槍。（記者吳正庭攝）

