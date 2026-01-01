為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新年新路線 草屯元旦升旗3千多人九九峰下巡禮

    2026/01/01 09:15 記者陳鳳麗／南投報導
    獅耀草屯—草屯元旦升旗健行活動，今年首度換到平林里九九峰下舉辦，一早先升旗，參加民眾向國旗舉手敬禮。（記者陳鳳麗攝）

    獅耀草屯—草屯元旦升旗健行活動，今年首度換到平林里九九峰下舉辦，一早先升旗，參加民眾向國旗舉手敬禮。（記者陳鳳麗攝）

    「獅耀草屯—草屯元旦升旗」舉辦第14年，今天在平林里九九峰氦氣球樂園門口升旗出發，這是14年來首度換新路線，有3000多人起早參加，很多全家一起來，也有社區發動大隊人馬齊步走，全程3公里，最後回到原點摸彩試手氣，50吋電視等400多項獎品，新年第一天氣氛熱鬧歡樂。

    草屯元旦升旗健行活動，曾獲網路評選為「全台十大元旦特色活動」之一，過去都是在草屯鎮南埔里陳府將軍廟廣場出發，走將軍路到坪頂里七股神木，今年因將軍路在做修復工程，因此首度換路線，移到九九峰下的平林里，在春節前要啟用試營運的氦氣球樂園門口舉行升旗典禮，吸引3000多名民眾扶老攜幼參加。

    鎮長簡賜勝透露，20多天前趕工施作升旗台，今天迎著新年第一道曙光聚集，看著國旗冉冉升起，在向國旗舉手敬禮那一刻，很多人都大為感動。

    這場首度更換路線的健行活動，沿著有坡度的平林里社區繞行，沿途可眺望九九峰，也可飽覽果園、綠樹成蔭的風光。3公里路線走完後回到起點的摸彩，是活動最高潮，這次有400多項獎品，包括3C家電、腳踏車、電視…，得獎的參加民眾開心不已，直稱「新年得獎，好運會ㄧ直來！」。

    第14年舉辦的草屯元旦升旗健走活動，鳴笛後開步。（記者陳鳳麗攝）

    第14年舉辦的草屯元旦升旗健走活動，鳴笛後開步。（記者陳鳳麗攝）

    3000多名民眾在九九峰下健走巡禮，陣容浩浩蕩蕩。（記者陳鳳麗攝）

    3000多名民眾在九九峰下健走巡禮，陣容浩浩蕩蕩。（記者陳鳳麗攝）

    草屯最大里山腳里由里長、代表等人率隊走。（記者陳鳳麗攝）

    草屯最大里山腳里由里長、代表等人率隊走。（記者陳鳳麗攝）

