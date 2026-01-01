遊客注意！觀霧國家森林遊樂區遊客中心24日起調整服務時間。（林業保育署新竹分署提供）

觀霧國家森林遊樂區遊客中心位於苗栗縣泰安鄉、新竹縣五峰鄉交界，因常瀰漫雲海、霧氣獲得「雲的故鄉」美譽，吸引不少遊客前往。不過，林業及自然保育署新竹分署指出，自24日起調整遊客中心服務時間，每週二為休館日（遇國定假日照常開放），其餘時段從早上8點至下午5點均正常服務。

林業及自然保育署新竹分署表示，觀霧國家森林遊樂區位處高山地區，氣候多變、環境潮濕，遊客中心作為提供旅遊諮詢、展示教育與緊急應變的重要據點，需定期進行設備檢修、展示空間環境整理及人員專業訓練。透過固定休館日的安排，進行相關設施維護作業，以確保遊客享有更安全、舒適且高品質的服務體驗。此外，休館期間，園區相關戶外設施及觀霧山莊仍依既有規定開放及營運，如有相關問題可電洽觀霧分站：037-272917。

觀霧國家森林遊樂區因潮濕氣流自海面吹拂而來，遇上山脈地形抬升凝結，化為氤氳雲霧，加上森林、林木眾多，民眾前往宛如置身雲霧中的森林，為人氣景點。

