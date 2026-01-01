為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2000人台南左鎮二寮迎曙光 雲層太厚日出未露臉

    2026/01/01 09:11 記者劉婉君／台南報導
    台南左鎮二寮觀日平台的2026年第1道曙光被厚厚雲層擋住，未能露臉。（記者劉婉君攝）

    台南左鎮二寮觀日平台的2026年第1道曙光被厚厚雲層擋住，未能露臉。（記者劉婉君攝）

    台南左鎮二寮是知名的低海拔觀日出景點，今天雖然官方沒有舉辦活動，仍有約2000人前往迎接2026年第1道曙光，雖然因為雲層太厚，無緣目睹曙光及日出露臉，現場民眾仍開心互道「新年快樂！」

    每年元旦，左鎮二寮觀日亭都會湧入許多民眾迎接新年的第1道曙光，過去也是官方舉辦跨年3部曲送夕陽、跨年、迎曙光的壓軸場，今年元旦雖然官方或民間單位都沒有舉辦相關活動，仍有許多人主動前往，有人昨天下午就先來卡位，也有年輕人相約昨晚先參加跨年活動，再直奔二寮迎接曙光。

    清晨5時許，現場已擠滿人潮，新化警分局也在周邊實施交通管制及引導。接近日出時間，許多民眾紛紛架好相機或拿出手機準備拍下2026年第1道曙光，可惜天公不作美，曙光被厚厚的雲層遮住，並未露臉，僅有橘黃色的光線隱約從雲層透出。

    台南左鎮二寮觀日平台吸引許多民眾湧入迎接2026年第1道曙光。（記者劉婉君攝）

    台南左鎮二寮觀日平台吸引許多民眾湧入迎接2026年第1道曙光。（記者劉婉君攝）

    民眾紛紛持手機或相機準備紀錄2026年第1道曙光，可惜雲層太厚。（記者劉婉君攝）

    民眾紛紛持手機或相機準備紀錄2026年第1道曙光，可惜雲層太厚。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播