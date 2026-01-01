為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    跨年維安順利！ 元旦接力升旗精神佳 蔣萬安笑「二寶、三寶還在被窩裡」

    2026/01/01 09:28 記者董冠怡／台北報導
    台北市長蔣萬安1日出席115年元旦升旗路跑。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安昨天跨年完後，今天一早七點半，再度現身台北市政府前廣場，出席升旗典禮，並為路跑賽事鳴笛起跑。蔣於活動前受訪時說，跨年維安非常順利，持續滾動式檢討。因為天氣濕冷，二寶、三寶還在被窩裡面，沒有參加元旦活動。

    蔣萬安表示，這次維安升級，包括入場前的相關安檢，一切都很圓滿，感謝民眾配合體諒，辛苦的警察、消防、衛生、社會、資訊、交通等單位，總計出動7234人，進駐於指揮中心、現場各場域，同時還有無人機監控，確保參與者的安全，以及散場後環保、清潔人員迅速清理場地，讓數小時後的元旦升旗和路跑順利舉行。

    他指出，持續滾動式檢討精進各項安全工作，接下來諸如年貨大街、燈節等大型活動，都會一步一步踩穩腳步，守護台北市的安全，市民開心出門、平安回家。昨天跨年結束後，今天接力參加元旦活動，精神狀況很好，每年都是如此。

    對於今年為何沒帶二寶、三寶參加元旦活動？蔣萬安聞言大笑回應，因為今天下雨，天氣較冷，所以沒有吵醒他們，二寶、三寶還在被窩裡面，但未來有機會的話，會帶孩子參加升旗或路跑。

    台北市長蔣萬安1日出席115年元旦升旗路跑，由東園國小球員領唱國歌。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安1日出席115年元旦升旗路跑，在起跑點合影。（記者張嘉明攝）

