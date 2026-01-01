元旦升旗在鹿港 逛老街拿好禮千人迎新年

彰化縣政府今天在鹿港舉辦元旦升旗，縣長王惠美與鄉親攜手歡慶元旦。（縣府提供）

迎接2026年元旦，彰化縣政府今天（1日）在鹿港鎮立體育場盛大舉辦元旦升旗典禮暨公益園遊會及踩街活動，縣長王惠美與鄉親攜手歡慶元旦，活動結合公益園遊會、政令闖關宣導、踩街活動、親子手作體驗及摸彩等，還有千人鹿港老街道踩街巡遊，吸引大批親子熱情參與，一起迎接嶄新的一年。

王惠美表示，彰化是一座擁有300多年歷史的百萬人口大縣，在這片土地上，在每個崗位上都有鄉親們辛勤打拚、全力付出的身影。縣府團隊努力打造，以交通、產業與都市計畫三合一策略，持續勾勒彰化的城市發展藍圖，從捷運路網建構、產業園區布局，到市區再生與南北均衡發展，以整體規劃回應城市成長需求，逐步奠定彰化長遠發展的基礎，為下一代打造更幸福的居住環境。

她說，過去提出以「一軸一環雙樞紐」捷運路網和4大高速公路交流道開發「四引擎」的建設藍圖，作為改造彰化的重要基礎，經過縣府團隊的努力，陸續推動全縣整體捷運路網、規劃大巨蛋、新縣政中心、總圖書館、萬坪公園、青年住宅、社會住宅及產業園區等項目，已經逐漸看見嶄新彰化的曙光；未來這一年，也會持續與縣府團隊努力推動各項施政願景，讓彰化持續向前。

社會處表示，今天元旦升旗活動相當豐富，推出闖關卡集點活動及鹿港老街道踩街巡遊，全程參與可兌換限量元旦紀念手提袋及國旗方巾。親子體驗則提供粉彩書籤、絹印紅包袋、造型氣球、手繪燈籠等多項體驗活動，摸彩獎項超過80項，包含電視機、腳踏車等豐富好禮，吸引民眾熱情參與。 隨後由王惠美鳴笛，踩街巡遊活動正式展開，沿途行經鹿港老街、新祖宮等地標，公會堂並準備香腸提供民眾品嚐。

彰化縣政府今天在鹿港鎮立體育場盛大舉辦元旦升旗典禮暨公益園遊會及踩街活動。（圖由縣府提供）

