健康活力迎新年 台南新營元旦健走連辦33年

台南新營元旦健走今晨鳴槍出發。（記者楊金城攝）

健康活力迎接2026新年到來，第33年舉辦的新營元旦健走活動今天（1日）清晨6點半出發，吸引許多民眾扶老攜幼起早參加，迎著晨曦、快樂的健走，期許新的一年，身體健康、一切都平安。

新營區長陳宏田說，今年新營元旦健走活動以健康、關懷、環保、防災、團結與探索為核心理念，規劃安全友善、適合全家大小參與的健走路線在市區，讓民眾在運動中欣賞城市風貌，促進親子互動與鄰里交流，凝聚更多市民參與公共事務的熱情，展現新營溫暖且充滿熱情的城市特色。

包括台南市長黃偉哲、青商總會長張旭志、新營青商會長謝東諺等人出席，市長黃偉哲表示，元旦升旗後參加健走不僅是迎接新年的重要儀式，更象徵全民攜手向前的精神。也期盼藉由活動推廣健康生活、環保行動與社會關懷，讓市民在新的一年從清晨第一步開始，迎接新年、實現願望。

健走活動並以馬年環保創意秀為主題，不少民眾以環保材質、回收廢棄物創作裝置藝術與創意裝扮，讓環保意識向下扎根。

參加健走的民眾。（記者楊金城攝）

小朋友環保創意打扮參加新營元旦健走，也有7個月大的嬰兒由家長推著嬰兒車參加，迎接2026。（記者楊金城攝）

