    首頁 > 生活

    嘉義「日出印象音樂會」迎曙光

    2026/01/01 08:32 記者蔡宗勳／嘉義報導
    祝山觀日平台擠滿準備迎接2026年第一道曙光的遊客。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣政府今清晨舉辦「日出印象音樂會」迎接2026年第一道曙光，數千位遊客頂著3度的低溫聆賞悅耳樂音。可惜濃霧宛若超級大白牆，無法欣賞到太陽從玉山群峰蹦出的景象，不過遊客們仍互道新年快樂，期許新的一年平安快樂。

    音樂會開始，先由嘉義縣長翁章梁主持「2026台灣燈會在嘉義」倒數60天啟動儀式，翁章梁開心向民眾宣布今年台灣燈會將在嘉義縣舉行，豐富精彩內容包括：嘉義夢燈區、廣達2公頃瑪利歐親子園區、重現大阪世博會台灣館，還有愛爾蘭踢踏舞、日本睡魔祭演出及燈飾，以及適逢棒球世界經典賽所舉辦的挺台灣遊行等等，期盼全台民眾3月3日到15日到嘉義縣參與台灣燈會，感受嘉義人的熱情與活力。

    連續第24年舉辦的阿里山日出印象音樂會，由「樂興之時管絃樂團」打頭陣，帶來德弗札克斯拉夫舞曲與台灣民謠四季紅等曲目；接著由「Skyline天際線融合爵士樂團」演奏都會漫遊、夜風輕拂、晴空之下、歡樂頌等爵士樂，最後由「董事長樂團」演唱向前行、嘉義尚鮮、眾神護台灣等歌曲，搖滾樂氣氛熱絡，現場溫度宛若升高不少。

    隨著天色由深藍轉為橘紅，雲海翻湧、山巒剪影逐漸清晰，眾人紛紛拿起手機和相機準備記錄日出光影與山巒輝映的絕美景致，但天公不作美，濃霧如同大白牆般完全遮蔽前方的玉山群峰，無緣看到新年曙光。

    翁章梁指出，雖然沒有看到日出景象，但大家遊興不減，不少人相約明年再來迎接第一道曙光。

    「2026台灣燈會在嘉義」倒數60天啟動儀式。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁宣佈「2026台灣燈會在嘉義」倒數60天。（記者蔡宗勳攝）

    「日出印象音樂會」觀眾熱情與會。（記者蔡宗勳攝）

    「日出印象音樂會」觀眾熱情互動。（記者蔡宗勳攝）

    董事長樂團熱情開唱，帶動歡樂氣氛。（記者蔡宗勳攝）

    等待看日出的遊客面對的是宛若白牆的濃霧。（記者蔡宗勳攝）

    董事長樂團熱情開唱，帶動歡樂氣氛。（記者蔡宗勳攝）

    準備迎接2026年第一道曙光的遊客。（記者蔡宗勳攝）

